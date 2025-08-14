Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una vecina contempla su casa destruida

Una anciana gallega se rompe al contemplar los restos de su casa: "Es desolador" | Antena 3 Noticias

Incendios

Vídeo: Una anciana gallega se rompe al contemplar los restos de su casa

En A Caridade, una de Ourense, no ha quedado ni una casa en pie tras el incendio.

Ángel Granero
Publicado:

Las llamas no han tenido piedad en A Caridade, una pequeña aldea de Ourense en la que apenas viven 20 personas, la mayoría mayores. El fuego arrasó anoche y no ha quedado ni una casa sin arder.

Los vecinos han regresado esta mañana y han contemplado desolados cómo no ha quedado nada y sus hogares han quedado completamente destruidos. Algunos de ellos se han roto a llorar al ver como todas su pertencias han quedado reducidas a cenizas. "Es desolador", comenta una de las vecinas entre lágrimas, viendo su casa quemada.

