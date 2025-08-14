Qué hacer si un incendio te pilla conduciendo

Vas en el coche y ves fuego a lo lejos. Esas llamas se van acercando y piensas cómo actuar. Lo principal es mantener la calma, evitar maniobras bruscas y contactar inmediatamente con los servicios de emergencia para recibir indicaciones precisas sobre la viabilidad de continuar por la carretera o desviarse de forma segura. Ana Belén Cruz, Directora de Asesoría Jurídica recomienda: “Llamar al 112 o a la Guardia Civil al 062”. Es fundamental encender las luces de emergencia, ya que la visibilidad suele ser muy reducida y esto ayuda tanto a otros conductores como a los equipos de rescate a localizarnos con mayor facilidad.

Al enfrentar humo o llamas, se debe reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y detenerse sólo en lugares despejados, sin vegetación. “Podemos alertar a otros conductores que van detrás”, advierte Cruz. Si el fuego se acerca o rodea el vehículo, se debe apagar el motor, dejar el coche con las luces de emergencia encendidas y buscar refugio en zonas seguras, preferiblemente quemadas o contrarias a la dirección del viento.

Ante todo se debe seguir las instrucciones de los equipos de emergencia, ya que ellos tienen una mejor visión del alcance y la dirección del incendio. Bajo ninguna circunstancia se debe intentar atravesar las llamas en coche, ya que los vehículos contienen materiales inflamables y no se conoce con certeza la temperatura máxima que pueden soportar, lo que pone en grave riesgo la vida.

