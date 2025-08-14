Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendios España

Qué hacer si un incendio te pilla conduciendo

Tráfico pide evitar las zonas afectadas por los incendios, pero a veces es complicado. Es importante saber cómo actuar si el fuego nos sorprende en medio del viaje.

Qué hacer si un incendio te pilla conduciendo

Qué hacer si un incendio te pilla conduciendo | Antena 3 Noticias

Publicidad

Cristina Barro
Publicado:

Vas en el coche y ves fuego a lo lejos. Esas llamas se van acercando y piensas cómo actuar. Lo principal es mantener la calma, evitar maniobras bruscas y contactar inmediatamente con los servicios de emergencia para recibir indicaciones precisas sobre la viabilidad de continuar por la carretera o desviarse de forma segura. Ana Belén Cruz, Directora de Asesoría Jurídica recomienda: “Llamar al 112 o a la Guardia Civil al 062”. Es fundamental encender las luces de emergencia, ya que la visibilidad suele ser muy reducida y esto ayuda tanto a otros conductores como a los equipos de rescate a localizarnos con mayor facilidad.

Al enfrentar humo o llamas, se debe reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y detenerse sólo en lugares despejados, sin vegetación. “Podemos alertar a otros conductores que van detrás”, advierte Cruz. Si el fuego se acerca o rodea el vehículo, se debe apagar el motor, dejar el coche con las luces de emergencia encendidas y buscar refugio en zonas seguras, preferiblemente quemadas o contrarias a la dirección del viento.

Ante todo se debe seguir las instrucciones de los equipos de emergencia, ya que ellos tienen una mejor visión del alcance y la dirección del incendio. Bajo ninguna circunstancia se debe intentar atravesar las llamas en coche, ya que los vehículos contienen materiales inflamables y no se conoce con certeza la temperatura máxima que pueden soportar, lo que pone en grave riesgo la vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Indignación en el Valle de Abdajalís por lesiones oculares en menores tras montar en los coches de choque

Un coche de choque

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Reducido con un táser tras abalanzarse sobre la Guardia Civil con un hacha y amenazar con llevarlos "al cementerio" en Almería

Incendio en mitad de la carretera

Qué hacer si un incendio te pilla conduciendo

Este segundo traslado llega tras un acuerdo entre Gobierno y el Ejecutivo canario

El Gobierno cede ante la presión de Canarias y reactiva un segundo traslado de menores migrantes

Una vecina contempla su casa destruida
Incendios

Vídeo: Una anciana gallega se rompe al contemplar los restos de su casa

El incendio de Jarilla vira hacia Cabezabellosa, donde hay vecinos atrapados que no quisieron evacuar
Incendios

Vecinos de Cabezabellosa, Cáceres, se niegan a irse de sus casas a pesar del incendio: "No le hicimos caso"

Brigadistas luchan contra el fuego
Brigadistas

Los bomberos forestales denuncian su precariedad laboral: "Podemos estar 24 horas sin parar"

Los equipos de extinción afrontan jornadas de más de 24 horas en condiciones extremas y con recursos limitados, tanto en unidades estatales como autonómicas.

Incendios y calor extremo: el fuego da la vuelta al mundo este verano
Incendios

España vive un verano histórico de incendios y calor extremo

La situación es crítica. Este verano está superando récords de incendios. En España llevamos más de 50.000 hectáreas calcinadas solo en lo que va de temporada. Las olas de calor y el cambio climático que envuelven al planeta son los principales causantes de que estemos viendo el mundo arder.

Encuentran tres toneladas de cocaína en un remolcador al oeste de Canarias

Encuentran tres toneladas de cocaína en un remolcador al oeste de Canarias

Agente de la Policía Local de Palma

Un turista de 23 años se cuela en una habitación de hotel y toca a una mujer mientras dormía en Palma

Un niño solo en casa

Oyen a tres niños llorando en el balcón y al entrar en la casa les hallan solos y rodeados de suciedad y alcohol

Publicidad