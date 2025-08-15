Un incendio sin control en Ávila obliga a evacuar a los vecinos y cortar la línea Ávila-Madrid

Los incendios siguen azotando Castilla y León y en el día de hoy se ha complicado la situación en Ávila. Un incendio declarado al mediodía ha sorprendido a vecinos y conductores. Las llamas han crecido en segundos, empujadas por el viento y las altas temperaturas.

La Junta de Castilla y León lo ha clasificado como nivel 2 de gravedad. La situación ha obligado a evacuar el barrio de Urraca-Miguel, a poco más de 13 kilómetros de Ávila capital. La decisión se ha tomado tras una reunión urgente del CECOPI.

El fuego dificulta la circulación. Varias carreteras están cortadas, entre ellas la CL-505 entre los kilómetros 3,2 y 21. El humo reduce la visibilidad y se acerca peligrosamente a las viviendas. También se ha cerrado la vía férrea entre Ávila y Madrid. Los trenes se desvían ahora por la AP-6 mediante autobuses habilitados por Adif.

En el terreno trabajan siete dotaciones terrestres y tres medios aéreos. Las autoridades esperan la llegada de más refuerzos en las próximas horas. Cada minuto es clave para frenar el avance de las llamas. El Ayuntamiento de Ávila ha preparado el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte para acoger a las personas desalojadas. Policía Local, Bomberos y Protección Civil colaboran en el traslado.

Situación en Castilla y León

La situación en la provincia es crítica. . En Salamanca, el incendio de El Payo también ha obligado a evacuar a los vecinos al pabellón municipal de Robleda. Ambos forman parte de los cinco grandes fuegos que asfixian a Ávila y su entorno este viernes.

En total, Castilla y León registra 23 incendios activos, once de ellos de gravedad 2. Las provincias más afectadas son Zamora, León, Salamanca y Ávila. En Zamora, el fuego de Molezuelas de la Carballeda ya ha arrasado más de 31.000 hectáreas. En León, arden zonas de gran valor natural como Las Médulas.

La Junta ha recordado que la seguridad es prioritaria. Pide prudencia, evitar desplazamientos a las zonas afectadas y colaborar con los servicios de emergencia.

