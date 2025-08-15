Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La legislación del campo y el abandono rural: un cóctel que agrava el riesgo de incendios

Expertos y productores coinciden en que la actividad agraria es clave para prevenir los fuegos, pero denuncian que la legislación medioambiental dificulta su labor.

La presencia de agricultores y ganaderos en el territorio es, según múltiples especialistas, uno de los factores más eficaces para prevenir incendios. El ganado actúa como "la mejor segadora" para controlar la vegetación, y los campos cultivados funcionan como cortafuegos naturales que impiden la propagación del fuego hacia zonas habitadas. "Con campos de cultivo es la forma más efectiva de tener espacios urbanos seguros", sostiene Víctor Resco de Dios, catedrático de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida.

Sin embargo, buena parte del sector agrario denuncia que la legislación vigente, en especial algunas políticas medioambientales europeas, limita esas tareas preventivas. La Política Agraria Común (PAC), por ejemplo, obliga a mantener un porcentaje del terreno sin labrar, lo que, advierten, incrementa la acumulación de material inflamable. A ello se suma que la recuperación de un campo abandonado requiere una evaluación de impacto ambiental, un trámite que, según los afectados, desincentiva la reactivación de parcelas.

En opinión de productores y técnicos forestales, estas trabas terminan provocando el efecto contrario al buscado: un aumento de la superficie disponible para arder.

Áreas protegidas, más vulnerables al fuego

Otra de las críticas recurrentes se dirige a la gestión de las zonas declaradas protegidas. Aunque su objetivo es salvaguardar la biodiversidad, en muchas de ellas la actividad humana está prácticamente prohibida, lo que dificulta el mantenimiento del terreno. Datos recientes indican que, aunque las áreas protegidas ocupan el 38% de la superficie forestal, concentran el 55% del área quemada.

Esta realidad se ve agravada por la despoblación rural, que reduce aún más las labores de limpieza, cultivo y pastoreo en el monte.

