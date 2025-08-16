Efemérides de hoy 16 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 16 de agosto?

El 16 de agosto de 1977, el mundo de la música se paraliza con la noticia de la muerte de Elvis Presley, el icónico “Rey del Rock and Roll”. Es encontrado sin vida en su residencia de Graceland, en Memphis, Tennessee, a los 42 años. La causa oficial es un infarto al miocardio, aunque detrás del colapso cardíaco se escondía una historia de agotamiento físico, depresión, abuso de medicamentos y una alimentación desordenada que deterioraron su salud de forma progresiva.

Durante sus últimos años, Presley vivió una etapa de decadencia marcada por el aislamiento y la presión de su entorno profesional. Bajo la gestión del Coronel Tom Parker, el mánager personal de Elvis Presley, su carrera se mantuvo activa pero limitada, con residencias en Las Vegas que lo alejaron de sus aspiraciones artísticas y lo sumieron en una rutina extenuante.

Su fallecimiento marcó el fin de una era, pero también el inicio de una leyenda que sigue viva en la memoria colectiva.

Un 16 de agosto, pero de 2005, un helicóptero militar español modelo Eurocopter AS532 Cougar se estrella a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Herat, en el noroeste de Afganistán, causando la muerte de los 17 militares españoles que viajan a bordo. El aparato, con matrícula ET-657, formaba parte de la misión internacional ISAF bajo mandato de la ONU. El siniestro se produjo en una zona árida y montañosa, y aunque inicialmente se barajó la posibilidad de un derribo desde tierra, las investigaciones no lograron esclarecer del todo las causas del accidente.

Este trágico suceso se convirtió en el segundo mayor desastre aéreo para las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales, tras el accidente del Yak-42 en Turquía. La tragedia conmocionó a la sociedad española y reavivó el debate sobre la seguridad de las tropas en operaciones exteriores. En ese momento, España mantenía cerca de 2 500 efectivos desplegados en misiones de paz, muy cerca del límite fijado por el Gobierno. Hoy en día, el accidente sigue siendo recordado como una herida abierta en la memoria militar española.

¿Qué pasó el 16 de agosto?

1570.- Felipe II establece la Inquisición en los territorios de América mediante una Cédula Real.

1858.- La reina Victoria de Inglaterra y el presidente de Estados Unidos, James Buchanan, intercambian cortesías telegráficas con el primer cable transatlántico que conectaba América del Norte con Europa.

1898.- Publicación en "El Tiempo" del famoso artículo de Francisco Silvela, (España) "Sin pulso", que inició la llamada "Literatura del desastre".

1919.- La Gaceta de Madrid publica el decreto que autoriza la adhesión de España a la Sociedad de Naciones.

1995.- Se lanza la primera versión de Microsoft Internet Explorer.

2005.- El cosmonauta ruso Serguéi Krikaliov, tripulante de la Estación Espacial Internacional (ISS), bate el récord de tiempo acumulado en el espacio con más 747 días y 14 horas.

2009.- El atleta jamaicano Usain Bolt establece un récord mundial de 100 metros lisos con un tiempo de 9.58 en Berlín.

2012.- Ecuador concede asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en su embajada en Londres.

2017.- Explosión en un chalé de Alcanar (Tarragona) cuando la célula yihadista que atentó en Cataluña preparaba explosivos para otro ataque. Mueren dos terroristas, entre ellos el imán de Ripoll, cerebro de los atentados.

2018.- La Santa Sede emite una declaración de apoyo a las 300 víctimas que sufrieron abusos sexuales por parte de "sacerdotes depredadores" en Pensilvania (EE. UU.).

2023.- El Gobierno alemán aprueba la "legalización controlada" del consumo de cannabis.

¿Quién nació el 16 de agosto?

1779.- Jacinto Ruiz Mendoza, teniente que secundó el alzamiento madrileño del 2 de mayo de 1808 contra los franceses.

1815.- Juan Bosco, santo italiano, fundador de los Salesianos.

1888.- Thomas E. Lawrence "Lawrence de Arabia", arqueólogo, militar y escritor galés.

1895.- Jacinto Guerrero, compositor español.

1920.- José Tamayo, director teatral español.

1958.- Madonna, cantante estadounidense.

2001.- Jannik Sinner, tenista italiano.

¿Quién murió el 16 de agosto?

1888.- John S. Pemberton, estadounidense inventor de la Coca-Cola.

1900.- José María Eça de Queirós, novelista portugués.

1949.- Margaret Mitchell, estadounidense, autora de "Lo que el viento se llevó".

1956.- Bela Lugosi, actor estadounidense de origen austrohúngaro.

2018.- Aretha Franklin, cantante estadounidense.

2019.- Princesa Cristina de Holanda.

2022.- Rafael Fernández Callejo, músico español miembro fundador del grupo Tam Tam Go.

¿Qué se celebra el 16 de agosto?

Hoy, 16 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa.

Horóscopo del 16 de agosto

Los nacidos el 16 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 16 de agosto

Hoy, 16 de agosto, se celebra san Esteban de Hungría, san Eleuterio, san Arsacio y san Roque.