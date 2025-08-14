Oyen a tres niños llorando en el balcón y al entrar en la casa les hallan solos y rodeados de suciedad y alcohol

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en torno a las 21:30 horas, cuando una vecina dio la voz de alarma a Emergencias alertando de que había varios menores llorando solos en un balcón de un edificio del barrio de Colonia Requena en Alicante. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local y Nacional que comprobaron que los tres menores (dos niñas y un niño) estaban solos.

Tras subir al domicilio los agentes comprobaron que los menores estaban llorando en condiciones poco adecuadas y “claramente desatendidos”. Según relató la menor de 6 años, sus padres se habían marchado del domicilio sobre las tres de la tarde y llevaban varias horas sin comer. Durante esa inspección también se pudo comprobar que los menores estaban rodeados de suciedad, desorden y botellas de alcohol a su alcance. De hecho, los policías encontraron al pequeño de un año con un bote de cerveza en la mano.

Los niños pedían vivir con sus abuelos por abandono habitual

Los menores relataron que sus padres se marchaban de manera habitual y bebían mucho así como que en el domicilio eran continuas las peleas por lo que les gustaría vivir con sus abuelos, según indica la investigación policial. Tras intentar contactar con los progenitores, los agentes localizaron al padre que se encontraba en un bar cercano, aunque él afirmó estar trabajando. Sin embargo, llegó media hora más tarde al domicilio con fuerte olor a alcohol y problemas de dicción. El padre, que tiene antecedentes por malos tratos, avisó por teléfono a la madre de los menores, quién afirmó que estaba de fiesta y tras comunicarle lo sucedido acudió a la casa media hora más tarde.

La pareja fue detenida por un delito de abandono de menores y trasladados a dependencias policiales, donde agentes de la Policía Judicial instruyeron las diligencias y los pusieron a disposición del juzgado de guardia de Alicante, que acordó su puesta en libertad. Por su parte, los tres menores quedaron a cargo de una familiar y ahora será la Administración quien adopte medidas sobre la guarda y custodia de los tres pequeños.

