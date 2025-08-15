Última hora de los incendios en España en directo: 38 focos activos, tres víctimas mortales y un agricultor detenido

España afronta otro día de lucha contra una oleada de incendios forestales que ha desbordado a servicios de emergencias y ha parado la vida en muchas localidades. El número de personas desalojadas ya supera las 5.000 y la tensión aumenta en zonas rurales y urbanas.

En la últimas dos semanas, el fuego ha arrasado unas 115.000 hectáreas, una cifra que supera los registros habituales para estas fechas, según el el sistema de información de incendios forestales europeos (EFFIS).

Se mantienen activos 38 incendios en distintas regiones, desde Asturias y Galicia hasta Valencia, pasando por Castilla y León y Extremadura. Cantabria, por su parte, ha decidido movilizar recursos para ayudar a otras comunidades.

En Galicia, el fuego tampoco les da tregua. En la provincia de Ourense, el incendio de Chandrexa ya ha destruido 11.000 hectáreas, una cifra histórica para la comunidad. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años de A Gudiña (Ourense) como presunto responsable del incendio forestal en Oímbra, que ya ha arrasado más de 5.000 hectáreas. El individuo realizaba trabajos de limpieza y desbroce con tractor durante un periodo de riesgo extremo de incendio.

Este fuego provocó heridas graves a tres brigadistas, que siguen ingresados en el hospital de A Coruña. Al detenido se le imputan dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves por las quemaduras sufridas por los trabajadores forestales.

Por otra parte, en León y Zamora, la situación tampoco mejora, y los datos del incendio de Molezuelas (Zamora) son alarmantes con 31.500 hectáreas calcinadas, que podría convertirse en el mayor registrado en España desde 1968. Sorprende el dato de que llegó a arrasar 4.000 hectáreas por hora. Familias enteras llevan desde el martes pasando la noche en centros de acogida o en casas de familiares, en espera de noticias sobre sus viviendas.

En la provincia de Extremadura, los vecinos de Villagarcía de la Torre (Badajoz), recibieron un mensaje del 112 pidiéndoles quedarse en casa por la peligrosidad del humo del incendio en Pallares. La región cuenta con seis incendios en activo el de Pallares que ha superado ya las 2.500 hectáreas calcinadas.

El servicio ferroviario sin fecha de reanudación

En cuanto a la movilidad, un total de 14 carreteras se mantienen cortadas, incluidas cuatro de ámbito nacional formandose atascos. Tramos como la A-66 y N-630 en la provincia de Cáceres o la N-525 en Ourense están bloqueados por el fuego, complicando tanto la evacuación de poblaciones como la operación salida del puente de agosto.

Desde el jueves, el servicio AVE Madrid-Galicia continua interrumpido y sin fecha de reanudación que complica los planes de miles de viajeros en pleno verano. Se espera que a media mañana, Renfe informe de la situación.

Tres fallecidos

Sin embargo, a pesar de las miles hectáreas calcinadas y desalojos, la peor de las noticias son las tres pérdidas humanas que nos han dejado los incendios. A esta cifra se suman decenas de heridos entre bomberos y civiles.

Un total de doce personas han sido detenidas, y otras 38 están siendo investigadas por la Guardia Civil por su supuesta implicación en los incendios forestales que se han originado desde el primer día de junio.

