Los incendios ponen en jaque las carreteras en mitad de la Operación Salida: "Hay que esperar o dar la vuelta"

A pesar de la reapertura reciente de la A-52, la N-525 permanece todavía cortada debido al incendio forestal que ha pasado esta tarde a la localidad zamorana de Castromil.

Los incendios ponen en jaque las carreteras en mitad de la operación salida | EUROPAPRESS

Beni López
Publicado:

La carretera A-52, que une Galicia y Castilla y León, ha quedado abierta al tráfico, aunque la N-525 permanece todavía cortada debido al incendio forestal llegado de Galicia que ha pasado esta tarde a la localidad zamorana de Castromil. La circulación ha estado interrumpida desde Xinzo a Benavente.

Ambas carreteras han estado cortadas desde las cinco de la tarde de este jueves y ha permanecido en este estado durante más de 3 horas. Miles de conductores han tenido que esperar sin saber bien qué estaba pasando, temiendo que el fuego se acercara cada vez más a los coches.

Unos atascos kilométricos

Las llamas han dificultado parte de los viajes que muchos tenían previsto en esta Operación Salida del 15 de agosto. Muchos viajeros han esperado en la carretera, todo ello en atascos kilométricos que se han mantenido entre el pesimismo o la opción de tomárselo con filosofía.

"Ya no hay salida, hay que esperar o dar la vuelta para casa" expresó un hombre. Otros dos viajeros que iba de camino a Vigo, afirmaban que se lo tomaban con "paciencia"."Llevamos 35 minutos y con una bebé" detallaba una conductora.

Se mantiene cortada la N-525 a la altura del punto kilométrico 86, una carretera que se encuentra en nivel negro, según ha informado la Subdelegación del Gobierno y recoge 'Europa Press'.

Las consecuencias de los incendios

El corte al tráfico en sentido Galicia se produjo a las 17.05 horas a la altura del kilómetro 79 de la A-52 en sentido creciente y del kilómetro 86 de la N-525, también en sentido creciente, según detalló la Subdelegación del Gobierno en Zamora y recoge 'Efe'.

Debido a la saturación del área de estacionamiento, se procedió al embolsamiento de los vehículos que circulaban por la calzada del sentido creciente de la A-52, en el área de servicio del punto kilométrico 15, Quiruela de Vidriales (Zamora), según 'Europa Press'.

La situación ha obligado a decretar el nivel dos de gravedad potencial en los incendios del plan de Castilla y León. Asimismo, se han tenido que desalojar las poblaciones de Alta Sanabria, la parte de la provincia de Zamora más cercana a Ourense.

Ante la posibilidad de que un foco entrara en la provincia de Zamora, se han preparado instalaciones municipales en Puebla de Sanabria para acoger a los vecinos de los pueblos que podrían desalojarse por el incendio.

El fuego, que se dirigía al sur de la autovía A-52, ha obligado a desalojar la localidad zamorana de Castromil. También hay otro en el norte de dicha autovía que se ha adentrado en el valle de Pías y ha hecho necesaria la evacuación de Pías, Barjacoba, Villanueva de la Sierra y Porto.

Suspendido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia

Un caos que se suma al la interrupción de la vía ferroviaria entre Madrid y Galicia. En un reciente comunicado emitido a las 21:30 a través de la red social 'X', Renfe ha suspendido el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia"hasta que las autoridades competentes permitan su reanudación".

Una decisión que llega después a las seis de la tarde, Renfe diera por suspendidas las circulaciones entre Madrid, Zamora y Ourense.

