Vecinos de Cabezabellosa, Cáceres, se niegan a irse de sus casas a pesar del incendio: "No le hicimos caso"

Extremadura sigue en nivel 2, que se extiende a toda la región con un fuego que ya ha arrasado casi 5 mil hectáreas. Hay 25 kilómetros de autovía cortados. Todo ello ha obligado a evacuar a 700 vecinos de tres municipios diferentes: Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa.

Los vecinos se encuentran reubicados, algunos de ellos en casas de familiares y en torno a 300 en el pabellón de Plasencia a la espera de poder regresar. "Hay preparados otros dos pabellones" ha informado el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.

Sin embargo, en Cabezabellosa se vivió una situación anómala: vecinos de este municipio cacereño recibieron un mensaje de alertapara que se confinaran en sus casas, mientras se buscaba la forma segura de sacarles de allí. La localidad había sido desalojada, pero hasta una veintena de vecinos se negaron a irse.

Tuvieron que ir a rescatarlos porque el fuego les rodeaba y no siguieron la orden de desalojo. "Nos teníamos que ir a la parada del autobús que nos bajaban para acá, pero no le hicimos caso" detalló un hombre.

Una situación de la que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se hizo eco en redes sociales: "Ruego a los vecinos de Cabezabellosa que sigan las instrucciones de la autoridad tras abrir una vía de evacuación a través de Villar de Plasencia".

Finalmente, estos vecinos han sido evacuados en un convoy y permanecen a salvo. Así lo ha informado la presidenta extremeña. "Muchísimas gracias por atender a nuestro llamamiento y por vuestra comprensión. Muy agradecida al dispositivo que lo ha hecho posible, así como a los medios de comunicación que están informando de la situación", ha afirmado.

La situación de los incendios en Extremadura

El incendio de Jarilla en Cáceres continúa arrasando más de 4.000 hectáreas. "Se ha quemado alguna casa, dos casas en Jarilla", detallado el Consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista. "En este momento no podemos hablar de ningún porcentaje de estabilización del perímetro" ha especificado en su comparecencia ante los medios.

La noche ha sido complicada y las llamas han obligado a confinar la localidad de Oliva de Plasencia.

Son 4.800 hectáreas afectadas en un perímetro de 46 kilómetros. El fuego avanza de forma controlada. El calor intenso y la baja humedad están dificultando las tareas de control y se sigue mirando con preocupación la climatología.

Para luchar contra las llamas se han desplegado un operativo formado por 321 efectivos y 12 medios aéreos del Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica, además de otros procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, según detalla 'Europa Press'. No obstante, no se descarta la inclusión de nuevos efectivos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.