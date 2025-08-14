Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendios

Vecinos de Cabezabellosa, Cáceres, se niegan a irse de sus casas a pesar del incendio: "No le hicimos caso"

Hasta una veintena de vecinos de este municipio cacereño optaron por ignorar el desalojo de su pueblo ante los incendios que golpean Extremadura. Finalmente, estos habitantes han sido evacuados en un convoy.

El incendio de Jarilla vira hacia Cabezabellosa, donde hay vecinos atrapados que no quisieron evacuar

Vecinos de Cabezabellosa, Cáceres, se niegan a irse de sus casas a pesar del incendio: "No le hicimos caso" | EUROPAPRESS

Publicidad

Beni López
Publicado:

Extremadura sigue en nivel 2, que se extiende a toda la región con un fuego que ya ha arrasado casi 5 mil hectáreas. Hay 25 kilómetros de autovía cortados. Todo ello ha obligado a evacuar a 700 vecinos de tres municipios diferentes: Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa.

Los vecinos se encuentran reubicados, algunos de ellos en casas de familiares y en torno a 300 en el pabellón de Plasencia a la espera de poder regresar. "Hay preparados otros dos pabellones" ha informado el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.

Sin embargo, en Cabezabellosa se vivió una situación anómala: vecinos de este municipio cacereño recibieron un mensaje de alertapara que se confinaran en sus casas, mientras se buscaba la forma segura de sacarles de allí. La localidad había sido desalojada, pero hasta una veintena de vecinos se negaron a irse.

Tuvieron que ir a rescatarlos porque el fuego les rodeaba y no siguieron la orden de desalojo. "Nos teníamos que ir a la parada del autobús que nos bajaban para acá, pero no le hicimos caso" detalló un hombre.

Una situación de la que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se hizo eco en redes sociales: "Ruego a los vecinos de Cabezabellosa que sigan las instrucciones de la autoridad tras abrir una vía de evacuación a través de Villar de Plasencia".

Finalmente, estos vecinos han sido evacuados en un convoy y permanecen a salvo. Así lo ha informado la presidenta extremeña. "Muchísimas gracias por atender a nuestro llamamiento y por vuestra comprensión. Muy agradecida al dispositivo que lo ha hecho posible, así como a los medios de comunicación que están informando de la situación", ha afirmado.

La situación de los incendios en Extremadura

El incendio de Jarilla en Cáceres continúa arrasando más de 4.000 hectáreas. "Se ha quemado alguna casa, dos casas en Jarilla", detallado el Consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista. "En este momento no podemos hablar de ningún porcentaje de estabilización del perímetro" ha especificado en su comparecencia ante los medios.

La noche ha sido complicada y las llamas han obligado a confinar la localidad de Oliva de Plasencia.

Son 4.800 hectáreas afectadas en un perímetro de 46 kilómetros. El fuego avanza de forma controlada. El calor intenso y la baja humedad están dificultando las tareas de control y se sigue mirando con preocupación la climatología.

Para luchar contra las llamas se han desplegado un operativo formado por 321 efectivos y 12 medios aéreos del Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica, además de otros procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, según detalla 'Europa Press'. No obstante, no se descarta la inclusión de nuevos efectivos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

España sufre en Castilla y León el peor incendio desde que existen registros: dos muertos, varios heridos y más de 38.000 hectáreas calcinadas

Captura de video facilitado por la UME que muestra las llamas en el incendio de Molezuelas de la Carballeda en Zamora

Publicidad

Sociedad

Una vecina contempla su casa destruida

Vídeo: Una anciana gallega se rompe al contemplar los restos de su casa

El incendio de Jarilla vira hacia Cabezabellosa, donde hay vecinos atrapados que no quisieron evacuar

Vecinos de Cabezabellosa, Cáceres, se niegan a irse de sus casas a pesar del incendio: "No le hicimos caso"

Brigadistas luchan contra el fuego

Los bomberos forestales denuncian su precariedad laboral: "Podemos estar 24 horas sin parar"

Incendios y calor extremo: el fuego da la vuelta al mundo este verano
Incendios

España vive un verano histórico de incendios y calor extremo

Encuentran tres toneladas de cocaína en un remolcador al oeste de Canarias
Operación antidroga

Encuentran tres toneladas de cocaína en un remolcador al oeste de Canarias

Agente de la Policía Local de Palma
Mallorca

Un turista de 23 años se cuela en una habitación de hotel y toca a una mujer mientras dormía en Palma

La víctima se despertó y lo encontró sentado en su cama, acariciándole la pierna.

Un niño solo en casa
Alicante

Oyen a tres niños llorando en el balcón y al entrar en la casa les hallan solos y rodeados de suciedad y alcohol

Según la investigación el padre de 29 años se encontraba en un bar cercano mientras que la madre de 27 declaró que estaba de fiesta. Al parecer se trataba de una práctica habitual.

chikungunya, mosquito tigre

China emplea mosquitos 'cazadores' y peces caníbales para luchar contra el brote histórico de Chikunguña

Gancho cuelgabolso

Denuncian a un restaurante de Ibiza por cobrar 12 euros por un cuelgabolsos

Búsqueda desesperada en Huelva: roban el implante coclear de un niño y sin él no puede oír

Búsqueda desesperada en Huelva: roban el implante coclear de un niño y sin él no puede oír

Publicidad