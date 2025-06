Una joven denuncia a Ryanair por dejarle en tierra: "Perdí la oportunidad de despedirme de mi abuelo para siempre"

"Perdí la oportunidad de despedirme de mi abuelo para siempre". Es el desgarrador testimonio de Carmen, una joven asturiana que ha denunciado a través de Tik Tok la bochornosa situación que ha vivido en el mostrador de Ryanair cuando iba a coger un vuelo de Bruselas a Asturias. El motivo del viaje de Carmen era despedirse de su abuelo. Llevaba meses enfermo y ya le habían comunicado que le quedaban pocos días de vida. "Me costó 285 euros solo la ida y sin maleta. No había más vuelos disponibles hasta el lunes y necesitaba verle antes de que muriera".

Cuando estaba a punto de embarcar una azafata de la compañía le dijo que su maleta no estaba de forma horizontal en el medidor y le comunicó que para viajar con esa maleta tendría que pagar 60 euros más. "Le dije que parecía una locura después de pagar casi 300 euros, y la mochila no era tan grande, pero que igualmente iba a pagar". Carmen, exhausta y emocionada, porque solo quería ver a su abuelo, accedió a pagar el extra y de dirigió al mostrador tal y como le indica la azafata. Estuvo esperando "con la tarjeta en la mano" para realizar el pago, y 10 minutos después vino la azafata a comunicarle que la puerta de embarque ya estaba cerrada. Carmen se quedó en tierra, en shock y con el dolor en el pecho porque sabía que no podría darle el último abrazo a su abuelo en vida.

"Lo más doloroso ha sido no decirle adiós"

Hablamos con Carmen en Noticias de la Mañana: "Sigo en shock, lo más doloroso ha sido no decirle adiós a mi abuelo". Carmen nos ha asegurado que tanto ella como su pareja han viajado en reiteradas ocasiones con esa misma maleta con la compañía Ryanair, "tienen unas medidas que aplican arbitrariamente cuando quieren". Carmen se siente humillada y decepcionada por la actitud de la azafata de la compañía, no sintió ningún tipo de empatía. "De momento no he obtenido ningún tipo de respuesta, ni una llamada, ni un email, ni un lo sentimos". El vídeo de la joven en Tik Tok ya acumula más de 10 millones de visualizaciones y ninguna interacción por parte de la compañía.

No es la primera vez que la compañía Ryanair se ve envuelta en polémica por dejar en tierra a los pasajeros por problemas en el equipaje. En febrero de este año unos pasajeros alemanes pagaron 270 euros al superar por un centímetro el tamaño permitido de su maleta. Carmen ya no podrá despedirse de su abuelo, pero sí una disculpa, el coste del billete y una indemnización por la equivocación y actitud de la trabajadora de la compañía.

