Incendios
Última hora de los incendios en España en directo: Muere un segundo voluntario de 36 años en el incendio de Zamora
Más de 8.000 personas han sido evacuadas en varias provincias mientras un nuevo fuego en Valencia alcanza el nivel 2 de emergencia y obliga a desalojos preventivos.
La provincia de León vive una situación sin precedentes. Las primeras estimaciones apuntan a que el fuego ha arrasado unas 38.000 hectáreas, lo que lo convierte en el incendio más devastador del que se tiene constancia en el país.
Más de 8.000 vecinos han sido desalojados en más de treinta localidades, con parte de la población reubicada en polideportivos y albergues en La Bañeza y Astorga.
Las condiciones meteorológicas, con cambios bruscos en la dirección del viento, están dificultando el trabajo de los equipos de extinción. Vecinos de lugares como Villamontán de la Valduerna o Palacios de Jamuz describen escenas dramáticas: "Se está quemando todo el pueblo", lamentaba un residente.
Valencia: nuevo foco en Teresa de Cofrentes
La Comunidad Valenciana se suma al mapa de emergencias con un incendio declarado en Teresa de Cofrentes (Valencia). El fuego ha alcanzado el nivel 2 de emergencia y ha obligado a evacuar varias pedanías de forma preventiva.
Según las primeras investigaciones, el origen estaría en un rayo, mientras que las fuertes rachas de viento y las tormentas eléctricas complican las labores de extinción. Los servicios de emergencias mantienen un despliegue ampliado para evitar que las llamas alcancen núcleos urbanos.
Zamora: nueve localidades evacuadas
En Zamora, el fuego sigue activo y ha obligado a desalojar nueve poblaciones. Entre Zamora y León se registran doce personas heridas, dos de ellas en estado grave, además de un voluntario fallecido durante las tareas de extinción.
El avance del fuego se ve impulsado por el viento, que en las últimas horas ha cambiado de dirección, forzando nuevos desplazamientos de población.
Galicia: Ourense, cercada por las llamas
Ourense continúa siendo la provincia gallega más afectada, con siete incendios activos y más de 13.000 hectáreas calcinadas.
Los vecinos de varios municipios han pasado la noche fuera de sus casas o colaborando en primera línea con herramientas improvisadas. Tres brigadistas han resultado gravemente heridos y varios cortes de carreteras y vías ferroviarias han aislado zonas de la provincia.
Extremadura: avance peligroso en Jarilla
En Cáceres, el incendio declarado en Jarilla avanza hacia Cabezabellosa, lo que ha obligado al desalojo total de la localidad.
El fuego ya ha quemado 1.200 hectáreas y mantiene en alerta a los equipos de emergencia, que también vigilan otros focos en Casares de las Hurdes, Santibáñez el Alto y Trujillo.
Andalucía: estabilización en Tarifa
En Cádiz, el incendio que obligó a desalojar urbanizaciones y hoteles en Tarifa ya está estabilizado. A pesar de que el fuego no alcanzó la zona residencial, la sierra ha quedado calcinada. Los bomberos continúan trabajando para evitar reactivaciones.
Asturias y Toledo
En Asturias siguen activos diez incendios, con la UME desplegada en distintos puntos del Principado. En Toledo, se ha controlado el fuego en Calera y Chozas, que había obligado a confinar a sus habitantes.
Última hora de los incendios en España en directo: UME narra cómo "el fuego se nos echaba encima" en Molezuelas
Antonio Diosdado, portavoz de la UME, relata la virulencia del incendio de Molezuelas de la Carballeda: "El fuego se nos echaba encima". En ese frente se destinaron 217 militares mientras las llamas ya han arrasado más de 22.000 hectáreas. La colaboración con bomberos y vecinos fue clave para evacuar aldeas como Abejera.
Última hora de los incendios en España en directo: El Gobierno despliega todos los medios con el 100 % de recursos movilizados
El delegado del Gobierno en Castilla y León asegura que se ha desplegado el 100 % de los medios solicitados, incluyendo 14 aeronaves, para combatir los incendios, entre ellos el crítico de Molezuelas de la Carballeda (38.000 ha). Aun así, persisten críticas por la falta de coordinación entre brigadas y servicios.
Última hora de los incendios en España en directo: Medio centenar de fuegos activos y 60.000 ha quemadas
Cerca de una veintena de incendios activos asolan diversas regiones de España, desde Castilla y León hasta Madrid, Toledo y Cádiz, con aproximadamente 60.000 hectáreas ya consumidas, la superficie que ardió en todo 2024. A pesar de ser una cifra alarmante, se mantiene por debajo de temporadas récord como 2012.
Última hora de los incendios en España en directo: Chandrexa de Queixa, Ourense, arde con 3.500 hectáreas ya consumidas
El incendio en Chandrexa de Queixa (Ourense) continúa descontrolado, con más de 3.500 hectáreas arrasadas desde el pasado viernes en un frente particularmente preocupante.
Su magnitud hace que sea uno de los focos más activos y virulentos del país en este momento. A pesar del esfuerzo de los equipos, la rápida propagación mantiene a la población en alerta.
Última hora de los incendios en España en directo: España registra tres muertos y varios heridos graves en la ola de incendios
Los incendios forestales en España dejan ya tres personas fallecidas, varios heridos graves y miles de evacuados. La emergencia afecta a múltiples comunidades como Castilla y León, Galicia, Extremadura, Madrid y Andalucía. La situación continúa en "alerta máxima" mientras se amplía el operativo para contener los frentes más destructivos.
Última hora de los incendios en España en directo: Tenía el 50% de su cuerpo quemados
El segundo voluntario fallecido en los incendios de Castilla y León se encontraba en la UCI después de haber sufrido quemaduras en el 50% de su cuerpo. Este colaboraba en las labores de extinción junto a Abel Ramos, el voluntario fallecido en este mismo incendio.
Última hora de los incendios en España en directo: Aagesen exige formación profesional para combatir el fuego y más medios
La ministra Sara Aagesen subrayó la gravedad de los incendios: hay 14 focos en siete comunidades, tres fallecidos y miles de evacuados.
Insistió en la necesidad de "profesionalizar por completo los servicios de extinción", evitar el uso de voluntarios en tareas de alto riesgo, reforzar la prevención y mejorar la coordinación. Varias aeronaves anfibias ya han sido adquiridas y algunos incendios podrían haber sido provocados.
Última hora de los incendios en España en directo: Muere un voluntario
La delegada del gobierno de Castilla y León ha confirmado la muerte de un voluntario de 36 años que se encontraba ayudando a la extinción del incendio en Zamora, el hombre permanecía ingresado debido a las heridas que había sufrido.
Última hora de los incendios en España en directo: España pide ayuda a la UE
La línea AVE entre Madrid y Galicia ha sido suspendida. Más de 11.500 hectáreas han ardido en Galicia, sobre todo en Ourense. En León y Zamora siguen activos focos como Yeres y Molezuelas de la Carballeda, con cuatro heridos críticos, tres graves y más de 8.200 desalojados. El Gobierno recurre al Mecanismo Europeo para obtener dos aviones cisterna
Última hora de los incendios en España en directo: 50.000 ha arrasadas y miles evacuados entre Galicia y Castilla y León
Más de 50.000 hectáreas ya han ardido en España, especialmente en Galicia y Castilla y León. Miles de personas han sido evacuadas y algunas resultaron heridas. En Castilla y León, en zonas como Molezuelas‑Castrocalbón, se estima que 7.859 vecinos han sido desalojados. También hay incendios activos en Extremadura, Comunitat Valenciana y Asturias. España ha solicitado ayuda europea con medios aéreos adicionales.
Última hora de los incendios en España en directo: casi 100.000 hectáreas arrasadas este año
Los datos del Sistema Nacional de Protección Civil revelan que 98.784 hectáreas han sido consumidas por incendios forestales en lo que va del año. Con casi 200 incendios, esta oleada de fuego marca una de las temporadas más devastadoras de los últimos años.
Última hora de los incendios en España en directo: León suma doce incendios, más de 8.000 evacuados y varios heridos graves
En la provincia de León hay 12 incendios activos, que han obligado a evacuar a más de 8.000 personas en más de 30 municipios. El fuego avanza con “lenguas de fuego muy virulentas”, según testigos: “Aquí no ha venido nadie, si no llega a ser por nosotros se quema todo”. Una persona ha fallecido y más de 10 han resultado heridas, algunas de gravedad.
Última hora de los incendios en España en directo: 37.000 ha calcinadas en León y Zamora
El incendio originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y extendido a León ya ha arrasado cerca de 37.000 hectáreas, según datos satelitales de Copernicus.
Se convierte así en “el peor incendio de la historia de España desde 1968”, alertan los expertos. El fuego, alimentado por condiciones extremas, sigue sin control. Los cambios inesperados en la dirección del viento agravan la situación.
Última hora de los incendios en España en directo: Vecinos resisten con valentía en Castrotierra (León)
En Castrotierra (León), tras cinco días de lucha, el fuego continúa rodeando el pueblo. La habitantes improvisan cortafuegos con tractores, otros regresa desde Lugo para proteger a su madre.
Brigadas, la UME y medios aéreos de Portugal combaten sin éxito las llamas, impulsadas por vientos adversos. Al caer la noche, la lluvia truncó parcialmente el avance del fuego, generando alivio y esperanza, mientras los vecinos organizan turnos nocturnos de vigilancia
