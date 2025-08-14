Reducido con un táser tras abalanzarse sobre la Guardia Civil con un hacha y amenazar con llevarlos "al cementerio" en Almería

La Guardia Civil ha detenido este jueves a un hombre por amenazar con un hacha a varios agentes en Roquetas de Mar, Almería. Las autoridades acudieron al domicilio tras recibir llamadas de los vecinos denunciando que este estaba causando daños en el edificio y cortando el suministro de agua.

Según fuentes de EFE, uno de los vecinos solicitó ayuda a los agentes al observar cómo el residente golpeaba las puertas con una pala, destrozaba los buzones y cortaba el suministro de agua del edificio. En el momento en el que llegaron los agentes, el sospechoso se encontraba en el interior de su domicilio en un estado de gran excitación y pronunciando frases incoherentes.

Cuando le pidieron que saliese para poder identificarlo y comprobar su estado, se negó de forma rotunda y amenazó a las autoridades, señalando que "saldría para matarlos" y llevarlos "al cementerio" mientras golpeaba la puerta con un objeto.

Conociendo el estado del hombre y con el riesgo que este presentaba para los vecinos y para sí mismo, los agentes trataron de negociar con él para que fuese atendido por servicios médicos. Sin embargo, el hombre salió de forma repentina de su casa y se abalanzó sobre los agentes portando el arma. En ese momento. Los guardias lo redujeron y neutralizaron usando una pistola eléctrica incapacitante ("táser").

Una vez inmovilizado, fue detenido como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y su posterior puesta a disposición judicial. En el registro superficial practicado en el momento del arresto, se le intervinieron, además del hacha, otras armas blancas que llevaba consigo.

