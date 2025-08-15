Un capitán de la UME reconoce la falta de medios para luchar contra los incendios: "Una presión terrible"

La Unidad Militar de Emergencias (UME) está jugando un papel clave en la extinción de incendios. El pasado jueves, actualizó las cifras del despliegue de militares 1.300 en ataque directo y 2.100 como apoyo. Su actuación se rige en los diversos focos en Galicia, Asturias, Castilla y León. Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Para entender todo lo que ocurre al pie del terreno, desde 'Antena 3 Noticias' hemos tenido oportunidad de hablar con Omar Queipo, capitán de la UME. "Nos encontramos en una situación muy complicada con una gran simultaneidad de incendios y ahora mismo los equipos de extinción nos encontramos bajo una presión terrible", ha detallado.

Cuatro miemrbos de la UME heridos en incendio en Yeres, León

A lo largo de esta tarde conocimos que cuatro miembros de la UME han sido heridos en el incendio de Yeres, en León. Según ha detallado el ministerio de Defensa en la red social 'X', tres de ellos presentan quemaduras de diversa consideración, mientras que el cuarto posee una luxación en el hombro.

"Ahora mismo mis compañeros están siendo atendidos en el hospital de Ponferrada, se encuentran bien dentro de las heridas que se les podría haber producido y su pronóstico es reservado para atender a la privacidad de sus familias", ha especificado Queipo, quien ha revelado que el Ministerio de Defensa hará próximamente los comunicados pertinentes.

En lo que respecta a la suficiencia de los medios para hacer frente a las llamas, el capitán de la UME ha reconocido que "no están pensadas para una situación de simultaneidad de incendios como la que se está produciendo a la vez". "Obviamente, la presión que estos incendios están haciendo sobre nosotros es muy grande. Lo único que le puedo decir con toda la profesionalidad y con todo el empeño del mundo vamos a seguir luchando dando lo mejor de nosotros mismos para intentar acabar con estos incendios" ha concluido.

Los gobiernos autonómicos reclaman más medios

Frente a la situación dada por los incendios, Pedro Sánchez, presidirá este sábado la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación de los incendios en España.

Una situación que se suma a la demanda de diversas comunidades autónomas para obtener más medios. En el caso de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado que "el Gobierno debería desplegar el Ejército, maquinaria pesada y solicitar más medios al mecanismo europeo".

Asimismo, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha emitido una misiva al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en la que pide al Gobierno reforzar el operativo contra los incendios ante la "alta actividad incendiaria" y ha solicitado la posibilidad de desplazar a efectivos del Ejército para colaborar.

Tras esto, Fernando Grande-Marlaska ha contactado con la conselleira y según fuentes del Medio Rural consultadas por 'Europa Press', Marlaska ha expresado que en el caso del Ejército, la UME tiene capacidad para movilizarlo y es la que le corresponde dar este paso.

