El Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) ha publicado un mensaje en Twitter con el objetivo de concienciar por el coronavirus. En la imagen vemos una lápida y el siguiente mensaje: "El Covid-19 no entiende de familiares ni amigos. No te la juegues, respeta las normas".

En el nicho se puede leer: "Falleció por COVID-19 a los 76 años. Su pareja, hijos y nietos no le olvidan. Uno de ellos le contagió. DEP".

"Respeta las normas"

No es la primera campaña polémica del Consistorio, que hace unos días también compartió una fotografía de nichos desocupados del cementerio de la localidad: "Estos nichos de nuestro cementerio municipal están vacíos. No queremos que tú seas el próximo que acabe aquí dentro. No te la juegues, respeta las normas", leíamos.

El gobierno local, liderado por el alcalde Modesto González de 'Andalucía Por Sí', se ha inspirado en las campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT), que también se caracterizan por su crudeza para concienciar.