Noticias de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 20 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Los incendios que asolan España, el equipo de Antena 3 Noticias rodeado por las llamas y los trenes afectados por el incendio de Toledo, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 20 de agosto.

Los incendios en España

Los incendios forestales golpean con dureza varias comunidades de España. La situación más grave se concentra en Ourense, Zamora, León y Cáceres, donde miles de vecinos han tenido que ser desalojados y las brigadas trabajan para combatir el fuego fuera de control.

Interior ha informado de que 21 focos de nivel dos, el máximo nivel de riesgo. En lo que va de año, en España se han quemado un total de 382.607 hectáreas y se han detectado 228 incendios en diferentes puntos del país

Equipo de Antena 3 Noticias

Los incendios que afectan a Galicia no solo están golpeando a los vecinos de decenas de localidades, sino que también ha puesto en riesgo la labor de los periodistas desplazados a la zona. Carmen Chao y Javier Cabrera, un equipo de Antena 3 Galicia, quedaron rodeados y atrapados por el fuego minutos después de intervenir en el informativo de las 21:00 horas..

Trenes

La circulación ha estado cortada durante varias horas entre Madrid y Andalucía por un incendio en Toledo. Once trenes tuvieron que pararse y tres fueron cancelados. El incendio se propaga en el interior de una nave de reciclaje en el municipio de Yeles, en Toledo. Este fuego ha provocado el caos ferroviario durante la tarde de este martes y ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Se restablece la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía después de que un incendio en Toledo la interrumpiera

A3 Noticias 2 (19-08-25) Se suspende la circulación de los trenes entre Madrid y Andalucía a causa de un incendio en una fábrica de Toledo

Efemérides de hoy 20 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 20 de agosto?
Efemérides

Efemérides de hoy 20 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 20 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 20 de agosto de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

