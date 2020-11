Coronavirus España: Últimas hora de los confinamientos domiciliarios, cierres perimetrales y la vacuna, en directo

¡Bienvenidos! a una nueva jornada de información en directo. La pandemia del coronavirus deja además de las dramáticas cifras sanitarias un desolador panorama económico. Los hosteleros salen a la calles de toda España para gritar que "no pueden más" piden ayuda porque las restricciones hacen inviables sus negocios. Los sanitarios también protestan en público piden más efectivos, las oficinas de los servicios públicos de empleo han colapsado y muchas personas no cobran las prestaciones por retrasos administrativos mientras las 'colas del hambre' no paran de crecer.