Orden de desahucio para una madre y su hijo con discapacidad: "No tengo ningún tipo de alternativa habitacional"

María llegó a esta casa en 2016, situada en el pueblo de Buzanada, en el municipio de Arona, Tenerife. Pagó de alquiler, hasta tres meses por adelantado, al que pensaba era su propietario, unos 900 euros. Pero comenzaron los problemas cuando le cortaron el agua y la luz. Cuando se quejó al dueño, éste le dijo que había recibos pendientes que no había podido pagar.

Como la situación no cambiaba, María dejó de pagarle el alquiler, hasta que el propietario se comprometió a solucionar el problema. Ella le adelantó dinero para que él saldase todos los recibos pendientes de agua y luz. Pero el problema continuaba, sin agua, sin luz y sin respuestas. Así que decidió poner los recibos a su nombre, pero su sorpresa fue cuando le dijeron en las oficinas que la casa no era del que ella creía su propietario, sino que estaba a nombre de una entidad bancaria. Se la habían embargaron por una deuda de 12.000 euros. María pidió entonces un alquiler social pero no se lo aceptaron. "Yo les comenté que estaba dispuesta a pagar alquiler, agua y luz. Pero no tengo ningún tipo de alternativa habitacional".

Su hijo sufre una discapacidad

María vive con su hijo Ibrahim, de 23 años, que sufre una discapacidad de más del 80 por ciento desde nacimiento. Tiene reconocida también la dependencia, por la que recibe una ayuda. Pero ella es su madre y cuidadora, y tiene que ocupase de él la mayor parte del tiempo. Le ayuda a vestirse, a asearse como puede, con garrafas de agua. Todo esto en una vivienda que no reúne las condiciones de habitabilidad.

Nueva orden de desahucio

Hoy le ha vuelto a llegar la orden de desahucio, el agente judicial le comunica que no es una orden de lanzamiento, sino una toma de posesión dictada por el juez. Ella había recurrido, pero hay una resolución judicial: le han denegado la vulnerabilidad. María asegura que no entiende nada: "He habado con la asistenta social del ayuntamiento y me confirma que mi situación es vulnerable".

Mientras espera a la decisión del juez, acompañamos a María dentro de su casa: una vivienda a medio terminar, llena de garrafas de agua por el suelo. Le prepara el desayuno a su hijo Ibrahim, que se mueve con dificultad.

La ONG 'Acampada Reivindicativa', que apoya el caso de María y su hijo, asegura que ni el Ayuntamiento de Arona, ni el Instituto Canario de la Vivienda, ni la Consejería de Asuntos Sociales le ofrecen una solución. Tampoco el juez acepta moratorias. La ONG insiste en que han acudido a todas estas instituciones y no les dan alternativa. El desahucio previsto para este jueves ha quedado, de momento, aplazado. Le han dado un mes de plazo. María espera que durante este tiempo, tanto ella como su hijo, por fin llegue una solución y tengan a dónde ir.

