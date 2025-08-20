Once trenes afectados por el corte en la circulación entre Madrid y Andalucía: "Nos hemos parado en mitad de la nada"

Un incendio se propaga en el interior de una nave de reciclaje en el municipio de Yeles, en Toledo. Este fuego ha provocado el caos ferroviario durante la tarde de este martes y ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Las llamas se originaron en el interior de la instalación y se extendieron rápidamente por toda la nave, obligando a evacuar a los trabajadores, que lograron salir a tiempo y sin daños personales.

Sin embargo, el fuego no tardó en alcanzar la vegetación cercana y avanzar hasta las inmediaciones de las vías del tren. El servicio de Emergencias de 112 de Castilla- La Mancha ha asegurado que el fuego "afectaba a la vía férrea, concretamente a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla".

Afortunadamente, no se han registrado daños personales, ya que los operarios lograron evacuar el lugar a tiempo. En las labores de extinción han participado los bomberos de Illescas y efectivos de la Policía Local, además de incorporarse dos unidades de bomberos de la Comunidad de Madrid y un vehículo de mando para apoyar las tareas.

Interrupción preventiva de la circulación

La proximidad de las llamas a la línea férrea obligó a Adif a interrumpir de forma preventiva el tráfico ferroviario en ambos sentidos, afectando a once trenes de alta velocidad, que quedaron detenidos en distintos puntos de su recorrido.

contaba en la estación de Atocha una pasajera que llegaba a Madrid desde Málaga después de horas de espera dentro del tren.se quejaba una pareja en la misma situación. Estuvieron alrededor de tres horas esperando.

Otros tres trenes fueron cancelados por completo. “El tren salía hace dos horas, ya se ha hecho de noche y seguimos sin noticias”, añadía otra afectada desde la estación. Su tren estuvo varias horas esperando en la estación hasta que pudieron salir. Mientras, los efectivos trabajaban intensamente para controlar las llamas. Cuando lo consiguieron, los trenes pudieron ponerse en marcha y seguir con su trayecto.

El personal técnico de Adif ha verificado que la infraestructura ferroviaria no ha sufrido daños y se encuentra en buen estado. Los trenes tenían que pasar muy cerca de las llamas para continuar su recorrido, casi rozándolas.

