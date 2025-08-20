Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

MediHoney

Sanidad retira varios productos MediHoney por riesgo de infección

La Aemps alerta de fallos en el envasado que comprometen la esterilidad y afectan a geles, apósitos y láminas para heridas y quemaduras.

Farmacia

FarmaciaPixabay

Publicidad

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de varios productos de la marca MediHoney tras detectarse fallos en su envasado que podrían comprometer la esterilidad. Según ha explicado el organismo, esta deficiencia conlleva un riesgo de infección para los pacientes que los utilicen.

Los artículos afectados incluyen el gel para heridas, la miel médica, los apósitos estériles para quemaduras, el Medihoney HCS y las láminas de gel MediHoney. Todos ellos son productos indicados para el tratamiento de heridas agudas y crónicas, úlceras de pie o de pierna, úlceras por presión, quemaduras superficiales y de segundo grado, así como para primeros auxilios generales.

Distribución en España y aviso a sanitarios

En territorio nacional, la distribución ha estado a cargo de la empresa Prim S.A., que ya ha remitido una nota informativa a farmacias, profesionales sanitarios, pacientes y otros distribuidores para alertar de la situación y detallar las acciones a seguir.

La compañía canadiense Derma Sciences, fabricante de MediHoney, fue quien comunicó a la Aemps los fallos detectados en varios lotes. Entre los problemas figuran un sellado inadecuado de los envases de barrera estéril, la falta de protección suficiente en las cajas de transporte y defectos en el tapón de rosca de los tubos. Estas deficiencias pueden alterar la esterilidad y, en consecuencia, incrementar el riesgo de infección en los pacientes que los utilicen.

Sanidad ha subrayado que se trata de una medida preventiva y ha recomendado a los usuarios que dispongan de alguno de los productos afectados que interrumpan de inmediato su utilización. El organismo ha insistido en la importancia de que los pacientes y profesionales que detecten la presencia de estos artículos en farmacias o centros sanitarios contacten con la empresa distribuidora para gestionar su retirada.

La Aemps mantiene activo el protocolo de comunicación con las comunidades autónomas y con la red de farmacias hospitalarias para garantizar que los productos retirados no continúen en circulación. La medida busca proteger la seguridad de los pacientes y reducir al mínimo cualquier posible complicación asociada a la pérdida de esterilidad en este tipo de productos sanitarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Ocho turistas denunciados por conducción temeraria y por no utilizar los elementos de seguridad en el Teide

Ocho turistas denunciados por conducción temeraria y por no utilizar los elementos de seguridad en el Teide

Publicidad

Sociedad

incendio de Oímbra

Última hora incendios en España: Se restablece el tráfico ferroviario de AVE Madrid-Galicia

Farmacia

Sanidad retira varios productos MediHoney por riesgo de infección

Ocho turistas denunciados por conducción temeraria y por no utilizar los elementos de seguridad en el Teide

Ocho turistas denunciados por conducción temeraria y por no utilizar los elementos de seguridad en el Teide

Una vecina de Galicia
Incendios

Los vecinos de Ourense, acorralados por las llamas: "Estamos completamente rodeados de fuego"

Recompensa de más de 10.000 euros para quien facilite pistas del fugitivo que pudo esconderse en la Costa del Sol
Se busca

Recompensa de más de 10.000 euros para quien facilite pistas del fugitivo que pudo esconderse en la Costa del Sol

Imagen de archivo de las altas temperaturas.
Calor

La ola de calor de agosto termina con 1.149 muertes relacionadas con las altas temperaturas en España

La tercera ola de calor más larga desde 1975 se prolongó durante 16 días y agrava la tendencia ascendente de mortalidad vinculada a las altas temperaturas.

Un coche anunciado como “viaje de lujo” desata la polémica sobre la falta de regulación del mercado en Tenerife
Alquiler vacacional

Un coche anunciado como "viaje de lujo" desata la polémica sobre la falta de regulación del mercado en Tenerife

Un anuncio en una plataforma digital para alquileres vacacionales aumenta la polémica sobre los límites de la oferta vacacional en Canarias. El Archipiélago ha vivido un crecimiento exponencial en este mercado alcanzando en junio la cifra de 45.450 viviendas destinadas a este mercado según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Ovejas muertas

VÍDEO: Un rayo mata a más de 200 ovejas en el Vall d'Aran durante una tormenta eléctrica

Prevención contra incendios en Cataluña

Cataluña refuerza dispositivos de prevención ante riesgo de incendios

Se cumplen 17 años del accidente de Spanair, recordado en el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos

España celebra por primera vez el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos coincidiendo con el 17 aniversario del siniestro de Spanair

Publicidad