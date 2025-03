Brutal agresión en un restaurante en Pontevedra: "Pensé que me mataban a mi madre"

Es un establecimiento espectacular ubicado en plena playa. Un lugar en el que disfrutar de las vistas, la gastronomía y conocido por sus eventos únicos a los que suelen asistir personalidades de todos los ámbitos. A juzgar por el relato de los hechos, lo que ocurrió en Los 3 Monos de Aguete el pasado fin de semana pudo pasar en cualquier otro lugar, la mala suerte hizo que Fernando y su madre acabasen siendo víctimas de una agresión brutal.

"Estamos un poco traumatizados porque no te esperas algo así. Llevo 18 años en la hostelería y nunca había visto algo similar", relata Fernando. Le cuesta contar lo ocurrido, todavía le duelen las costillas rotas, los golpes y las contusiones, pero sobre todo los daños psicológicos. “Yo sufro por mi madre, sobre todo. Es una señora de 71 años que acabó tirada en el suelo rodeada de un charco de sangre. Yo cuando la vi pensé que estaba muerta”, relata casi sin creérselo.

"Le dio una patada a la mesa y tiró todo por el aire"

Los hechos ocurrieron el sábado por la noche cuando Fernando hablaba con dos clientes que se interesaban por su local e incluso por los eventos que prepara. Uno de ellos, según narra, estaba aparentemente ebrio y no dejaba que la conversación fluyese. Cuando Fernando le instó a que parara y les dejara continuar, el agresor le dio una patada a la mesa, tiró las bebidas por el aire y: "Se volvió loco", asegura.

A partir de ahí no hubo posibilidad de hablar. Empezó a golpear a Fernando con sus manos y también con el mobiliario: "Dándome con la mesa, las sillas y lo que encontraba".

Una brecha en la cabeza, las dos manos rotas y numerosas contusiones

En ese momento la madre de Fernando, que estaba en el local, vio la situación e instintivamente se metió para defender a su hijo. Ahí empezó, si cabe, la peor parte. "Empezó a pegarle, la tiró al suelo y acabó dándole botellazos en la cabeza, hasta le tuvieron que sacar cristales de la brecha que tiene en la cabeza", explica.

Una brecha que es solo la punta del iceberg. La madre de Fernando tiene rotas las dos manos, daños en las costillas, una lesión en el cóccix. "Para mi es un homicidio en grado de tentativa porque no se estaba defendiendo de nada, ¿de qué se iba a defender? Es una señora de 71 años que estaba tirada en el suelo sangrando y él seguía pegándole". Esa imagen no se le va de la cabeza y es lo que más le duele. "Llevo sin dormir y sin comer desde ese momento, con crisis de ansiedad. A mi lo que me duele es mi madre".

El resto de los empleados de Los 3 Monos fueron los que lograron, entre todos, reducir al agresor. No sin consecuencias. Varios de ellos sufrieron golpes e incluso mordiscos. "Hay uno de los chicos del equipo que no se sabe si recuperará la movilidad de la mano por completo".

En libertad provisional a la espera de juicio

La violencia no cesó cuando llegó la policía, ya que incluso intentó agredir a los agentes, hasta que finalmente pudo ser detenido. Tras pasar a disposición judicial fue puesto en libertad provisional a la espera de que se celebre el juicio. "No entiendo como puede estar en la calle una persona que actúa de esa manera, con esa violencia y que además tiene antecedentes. En cualquier momento puede volver a pasar".

Con respecto a su acompañante, también tuvo que ser detenido ya que en el momento en el que avisaron a la policía trató de abandonar el local y fue localizado a la salida. Pero Fernando explica que él no participó en la paliza: "Fue solo el agresor, nadie más".

Por el momento, lo que sí ha decretado la justicia es una orden de alejamiento de 500 metros con respecto a Fernando, su madre y su local. Aunque lo más importante para ellos ahora es comenzar a pasar página para cerrar este capítulo. "Tratar de olvidarlo y seguir adelante".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com