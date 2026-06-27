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Detenido tras agredir a una sanitaria mientras le curaba una fractura en Elche

El hombre, según la denuncia que ha interpuesto la sanitaria, le zarandeo, gritó y propinó varios puñetazos en la espalda.

Imagen de archivo de una concentración de profesionales sanitarios

Imagen de archivo de una concentración de profesionales sanitarios EFE

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Juan Vivancos
Publicado:

Un paciente ha sido detenido en Elche (Alicante) por presuntamente agredir a una sanitaria que lo atendía. El individuo según indica la Policía Nacional le habría propinado varios puñetazos en la espalda.

El arrestado, de 43 años, acudió a las urgencias del Hospital debido a una fractura y mientras estaba siendo atendido por el personal médico, empezó a tener reacciones violentas, justificándose en el dolor que sentía.

Según indica la sanitaria afectada, el paciente le habría agarrado por los hombros y le habría zarandeado, mientras ella y el resto de sus compañeros trataban de hacer su trabajo curándole la lesión. Además de los hechos físicos, el paciente también habría gritado que no le tocaran.

La sanitaria ha denunciado

Tras los hechos la trabajadora acudió a una comisaría a interponer una denuncia por accidente laboral, después de que los hechos se produjeran durante su jornada laboral como empleada pública.

Delito de atentado de autoridad

Así lo han calificado los agentes, deteniendo al agresor y poniéndolo a disposición judicial en Elche. La Policía Nacional ha destacado que esta actuación se enmarca en un actual contexto de incremento de agresiones a sanitarios. Por eso, ha reforzado las medidas de prevención y respuesta ante estos incidentes.

Ante esto surge la figura del Interlocutor Policial Sanitario, que consiste en una herramienta implementada para mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Centros de Sanidad.

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