“A mi hijo le tiraron de la bici y le dieron patadas y puñetazos”: familias vascas denuncian agresiones en Laredo, Cantabria

Laredo se encuentra en el centro de la polémica después de varios episodios de violencia denunciados por algunos veraneantes. Los testimonios hablan de insultos, amenazas, robos e incluso agresiones a jóvenes.

Uno de los casos que ha salido a la luz es el de un menor que, según relata su madre, sufrió dos agresiones durante el pasado mes de julio. El joven iba en bicicleta con dos amigos cuando, al pasar junto a un grupo, uno de ellos le habría increpado: “¿A ti qué te pasa?”. Posteriormente, asegura su madre, le tiraron de la bicicleta, le dieron puñetazos y patadas y llegaron a retorcerle un brazo.

La familia asegura que el menor sufrió otro episodio días después de la primera agresión al reconocer a uno de los agresores. Al dirigirse a él, se acercó de nuevo de manera violenta junto a un grupo de más de 10 jóvenes. En esta ocasión terminó con un ojo morado.

En ambas situaciones tuvieron que llevar al menor al hospital y, según explica su madre, allí algunos celadores les aseguraron que no era el primer caso de este tipo que habían atendido. La experiencia ha tenido consecuencias también en el plano personal: el joven, que lleva veraneando en Laredo desde pequeño, ya no quiere volver. “Es su pueblo”, lamenta su madre.

El Ayuntamiento asegura que son "hechos aislados"

A pesar de los testimonios conocidos, no todos los hechos denunciados públicamente han llegado a convertirse en denuncias formales ante la Policía Local o la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Laredo, sin embargo, insiste en que no existe una situación generalizada de violencia contra los veraneantes. Según el Consistorio, la Policía Local tiene constancia formal de una denuncia por una agresión y de varias llamadas telefónicas en las que se informaba sobre otros episodios violentos. Algunos presuntos autores han sido identificados y los informes relativos a los hechos presuntamente delictivos han sido trasladados a la Guardia Civil.

El alcalde, Miguel González, ha condenado cualquier tipo de violencia y espera que a los responsables “les caiga el peso de la ley” que corresponda. Al mismo tiempo, defiende que se trata de “hechos aislados”, aunque ha reclamado un refuerzo de los efectivos de seguridad durante los meses de verano.

Mientras se analiza la situación, las familias afectadas reclaman que los responsables sean identificados y que estos episodios no vuelvan a repetirse.

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