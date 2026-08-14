El Gobierno prolonga la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030

El Gobierno ha autorizado la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, en Cáceres, hasta el 8 de junio de 2030. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado este viernes el permiso de explotación de sus dos unidades, según recoge la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La medida modifica el calendario previsto hasta ahora para el cierre de la planta. La Unidad I debía dejar de operar el 1 de noviembre de 2027, mientras que la desconexión de la Unidad II estaba programada para el 31 de octubre de 2028.

La solicitud para ampliar la actividad partió de las tres compañías propietarias de Almaraz, Iberdrola, Endesa y Naturgy, que acordaron formalmente en octubre de 2025 pedir la prórroga de la central.

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga

La decisión llega después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera el pasado 16 de julio un informe favorable a la petición. El organismo regulador consideró que la instalación reúne las condiciones necesarias para continuar funcionando durante el nuevo periodo autorizado.

La renovación queda, no obstante, vinculada al cumplimiento de las condiciones establecidas por el CSN. Las propietarias deberán respetar los límites y requisitos relacionados con la seguridad nuclear y la protección radiológica incluidos en la resolución.

Tras recibir el pronunciamiento técnico favorable del organismo, el expediente pasó al Gobierno para adoptar la decisión definitiva sobre el futuro de la instalación.

El contexto energético influye en la decisión

El Ministerio también vincula la prolongación de Almaraz al actual escenario energético internacional y a la volatilidad de los precios del gas relacionada con la crisis en Oriente Medio.

Según los cálculos recogidos en la resolución, mantener los dos reactores operativos hasta junio de 2030 tendría un efecto "acotado y poco significativo" sobre el desarrollo de las energías renovables. Al mismo tiempo, el Ejecutivo considera que la continuidad de la central contribuirá a reducir la dependencia del gas para cubrir las necesidades del sistema eléctrico.

La autorización supone así mantener en funcionamiento durante más tiempo una central cuyo cierre escalonado ya estaba establecido.