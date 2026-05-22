Rescatan en Elche a una anciana de 92 años abandonada por su familia en estado grave: "Solo comía leche y galletas"

La Policía Local de Elche ha rescatado a una mujer de 92 años en situación de dependencia en un piso de del barrio de Carrús. Una alerta de Emergencias 112 el pasado 16 de mayo, que fue activada a través del botón de teleasistencia de la afectada, permitió localizarla en su domicilio abandonada por su familia.

La señora afectada tiene reconocido un grado 3 de dependencia. A pesar de ello, le transmitió a los agentes que vivía sola y que se encontraba desatendida por su familia. En este caso, era su sobrina la encargada responsable de sus cuidados.

Llevaba varios días alimentándose solo a base de leche y galletas, según ha manifestado a la Policía. Tanto es así que la patrulla pudo comprobar durante la inspección que estos dos eran los únicos alimentos que tenía en su domicilio, la nevera estaba sucia y vacía y los sistemas de cocina se encontraban inutilizados.

Según constataron los agentes, no solo la vivienda presentaba un aspecto desordenado y un fuerte olor en el interior, sino que apuntaron una "falta de higiene" que agravaba el estado de vulnerabilidad de la afectada.

Tanto el personal del servicio de teleasistencia como el médico desplazado hasta el domicilio confirmaron que no se trataba de un episodio aislado y "que existían antecedentes de intervenciones previas relacionadas con la situación de la afectada".

Ante el "preocupante estado físico y asistencial de la mujer", el médico ha determinado de inmediato su traslado e ingreso hospitalario. Mientras tanto, la Policía Local de Elche ha instruido diligencias judiciales por un presunto incumplimiento grave y continuado de obligaciones de protección y amparo para solicitar la retirada de la guarda a su sobrina, responsable de los cuidados de la anciana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.