Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Alicante

Rescatan en Elche a una anciana de 92 años abandonada por su familia en estado grave: "Solo comía leche y galletas"

La señora de 92 años dependiente se encontraba en situación de insalubridad y desatendida por parte de su sobrina, responsable de su cuidado.

La Polic&iacute;a Local auxilia a una mujer de 92 a&ntilde;os en situaci&oacute;n de desatenci&oacute;n familiar

La Policía Local auxilia a una mujer de 92 años en situación de desatención familiarAyuntamiento de Elche

Publicidad

María Sáez
Publicado:

La Policía Local de Elche ha rescatado a una mujer de 92 años en situación de dependencia en un piso de del barrio de Carrús. Una alerta de Emergencias 112 el pasado 16 de mayo, que fue activada a través del botón de teleasistencia de la afectada, permitió localizarla en su domicilio abandonada por su familia.

La señora afectada tiene reconocido un grado 3 de dependencia. A pesar de ello, le transmitió a los agentes que vivía sola y que se encontraba desatendida por su familia. En este caso, era su sobrina la encargada responsable de sus cuidados.

Llevaba varios días alimentándose solo a base de leche y galletas, según ha manifestado a la Policía. Tanto es así que la patrulla pudo comprobar durante la inspección que estos dos eran los únicos alimentos que tenía en su domicilio, la nevera estaba sucia y vacía y los sistemas de cocina se encontraban inutilizados.

Según constataron los agentes, no solo la vivienda presentaba un aspecto desordenado y un fuerte olor en el interior, sino que apuntaron una "falta de higiene" que agravaba el estado de vulnerabilidad de la afectada.

Tanto el personal del servicio de teleasistencia como el médico desplazado hasta el domicilio confirmaron que no se trataba de un episodio aislado y "que existían antecedentes de intervenciones previas relacionadas con la situación de la afectada".

Ante el "preocupante estado físico y asistencial de la mujer", el médico ha determinado de inmediato su traslado e ingreso hospitalario. Mientras tanto, la Policía Local de Elche ha instruido diligencias judiciales por un presunto incumplimiento grave y continuado de obligaciones de protección y amparo para solicitar la retirada de la guarda a su sobrina, responsable de los cuidados de la anciana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Noticias de hoy, viernes 22 de mayo de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

La Policía Local auxilia a una mujer de 92 años en situación de desatención familiar

Rescatan en Elche a una anciana de 92 años abandonada por su familia en estado grave: "Solo comía leche y galletas"

'Los Javis' junto a Penélope Cruz

'Los Javis', ovacionados durante 20 minutos por 'La bola negra' en Cannes

Huelga de Médicos en Madrid

Los anestesistas del Hospital 12 de Octubre no harán horas extra en el marco de la huelga de médicos

Hospital de Torrevieja
INCENDIO

Desalojada por incendio una planta del Hospital de Torrevieja: al menos dos heridos, uno de ellos en la UCI

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Islas Baleares

Detenida una fugitiva francesa acusada de matar a un hombre a puñaladas en Mallorca

Imagen de archivo de una aula de un colegio
Canarias

Un cura acusado de pederastia en Colombia vive en un colegio religioso de Tenerife desde 2015

Las familias que tienen a sus hijos en las Escuelas Pías de Tenerife han enviado un escrito para expresar su rechazo ante las medidas que ha adoptado el centro.

Muere un conductor 'kamikaze' en la autovía de Marbella tras chocar contra otro coche
Málaga

Muere un conductor 'kamikaze' en la autovía de Marbella tras chocar contra otro coche

Se investiga por qué el que el conductor de 68 años circulaba en dirección contraria.

Perros y gatos

Esta es la multa por mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas

Sanitarios socorriendo a una persona

Un niño de 2 años, herido muy grave tras ser atropellado en un paso de peatones en Valdemoro, Madrid

Ambulancia del 112 Andalucía.

Herido un joven tras caer por un puente cuando hacía el pino en el municipio granadino de Pinos Puente

Publicidad