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Hayan muerto a un agente de la Policía Nacional después de presuntamente agredir a su pareja

La pareja del agente se encerró en el baño y huyó por una ventana, cuando, al tiempo, fue encontrado el cuerpo sin vida del agente de la Policía Nacional en su vivienda.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional EFE

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Anna Martín
Publicado:

La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de un agente del cuerpo, de 36 años, que fue hallado sin vida en su vivienda de Ibiza, en el barrio de sa Penya.

Previamente al hallazgo del fallecido, según informa el 'Periódico de Ibiza', la pareja del agente alertó a la Policía Nacional de una agresión por parte del hombre, con el que, al parecer, mantuvo un acalorado enfrentamiento que la llevó a encerrarse en el baño de la vivienda.

Por el momento se desconoce si la mujer realizó la llamada de aviso mientras permanecía encerrada o una vez fuera del domicilio, del que finalmente huyó por la ventana.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EFE que el suceso se produjo en la madrugada del lunes y que la mujer escapó por una ventana y presentaba cortes en las piernas.

¿Intoxicación por estupefacientes?

Las mismas fuentes subrayan que todo apunta a que la muerte podría haber sido causada por una intoxicación por sustancias químicas, ya sea de forma accidental o voluntaria.

Al cuerpo del agente se le ha practicado la autopsia, aunque por el momento no han trascendido los resultados.

Los indicios y testimonios recogidos apuntan a que el policía habría consumido estupefacientes o medicamentos antes o después del incidente, una circunstancia que deberá confirmar la autopsia.

El agente, natural de Valencia, llevaba algún tiempo sin trabajar en labores operativas. Según ha podido saber el medio ibicenco, había estado de baja por ansiedad y, al reincorporarse, fue destinado a tareas de oficina en la comisaría.

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