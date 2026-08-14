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Ascienden a 38 los casos confirmados de virus del Nilo en Sevilla

De los 38 casos registrados, 27 han presentado una enfermedad leve y once han derivado en una enfermedad neuroinvasiva.

Imagen de archivo de un mosquito.

Imagen de archivo de un mosquito. Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

Andalucía ha aumentado a 38 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya confirmado este viernes cuatro nuevos positivos, todos ellos en la provincia de Sevilla y uno se trata de una enfermedad neuroinvasiva.

En concreto, los nuevos casos se han localizado en Bollullos de la Mitación, Olivares, Sevilla y Villamanrique de la Condesa, con un nuevo caso en cada uno de estos municipios y siendo uno de ellos neuroinvasivo, según la última actualización ofrecida por la Junta de Andalucía.

De los 38 casos confirmados hasta el momento, 27 han presentado una enfermedad leve y once han desarrollado una enfermedad neuroinvasiva.

Sobre su evolución clínica, desde el inicio del recuento se ha detectado la muerte de una persona, otra se ha curado sin secuelas y los otros 32 presentan una evolución provisional favorable.

Localidades en las que se han detectado los casos

Todos los casos humanos detectados este año en Andalucía se concentran en la provincia de Sevilla. Villamanrique de la Condesa continúa es en este momento el municipio con mayor número de positivos, con ocho, seguido de La Puebla del Río y Coria del Río, con cinco cada uno; Dos Hermanas y Aznalcázar, con cuatro casos; y Palomares del Río y Sevilla capital, con tres.

A ellos se unen Almensilla y Bollullos de la Mitación, con dos casos positivos cada uno de ellos, mientras que Los Palacios y Villafranca y Olivares han contabilizado un caso cada uno.

La Junta ha indicado además que se han llevado a cabo estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo en 457 usuarios, además del despistaje de arbovirosis en 119 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se realizado 3.039 determinaciones entre el 1 de junio y el 9 de agosto.

Actualmente son 24 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental.

En Sevilla, permanecen en alerta Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa. También se encuentran en esta situación Salobreña, en Granada; Lopera, en Jaén; Fuengirola, Mijas y Málaga capital

La alerta implica reforzar las vigilancias entomológica, animal y humana, además de activar acciones de promoción comunitaria y mejorar la comunicación a la ciudadanía para trasladar las medidas de protección frente al virus. Por su parte, los ayuntamientos deben aumentar el control y tratamiento de los mosquitos transmisores.

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