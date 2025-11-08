Arrestado un hombre por mantener relaciones sexuales con su pareja mientras conducía a 140 km/h

Un hombre de 38 años ha sido arrestado por las autoridades de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, por mantener relaciones sexuales con su pareja mientras circulaba a más de 140 km/h por la autopista, según ha informado Clarín.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes 3 de noviembre, cuando un camión se vio obligado a salirse de su carril tras un giro brusco de un coche. Dicho vehículo, fue visto previamente zigzagueando y a punto de desviarse de la carretera en numerosas ocasiones, lo que obligó a un testigo que iba detrás del vehículo a llamar a la Policía, y decirle que "había visto a un conductor y a una pasajera manteniendo relaciones sexuales mientras conducían en la autopista A1".

El coche iba a más de 145 km/h en un tramo de 130km/h

Los agentes se pusieron a investigar la situación y detectaron un récord de velocidad en el vehículo a través de un radar móvil de velocidad. El coche iba a más de 145 kilómetros por hora en un tramo en el que no se permite ir a más de 130, por lo que la Policía procedió a la detención de la pareja en una gasolinera a las afueras de la ciudad alemana de Münster. El conductor de 38 años y su pareja de 33 están acusados de "obstrucción peligrosa al tráfico".

Lo que dice la Ley en Alemania

Según el artículo 315b del Código Penal alemán, los arrestados se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión para actos de interferencia peligrosa en el tráfico vial.

Lo que dice la Ley en España

En España, mantener relaciones sexuales mientras se conduce tiene consecuencias legales, ya que entra en el ámbito de la conducción temeraria. Según la legislación vigente, realizar actos sexuales en un vehículo mientras el coche está en marcha, puede ser considerado una falta grave que pone en peligro la seguridad vial. El conductor podría recibir una multa económica de 500 euros y la pérdida de 6 puntos en el carnet de conducir.

¿Se pueden mantener relaciones sexuales con el coche parado?

Mantener relaciones sexuales con el coche estacionado en España, también es sancionable. Ya que entendemos que la mayoría de relaciones sexuales que se mantengan en el vehículo suelen ser en una vía pública, y no en un lugar privado. Esta sanción está dentro de los delitos de exhibicionismo y provocación sexual. En cada lugar de España varía la multa, según cada ayuntamiento las sanciones oscilan entre los 750 y los 1.500 euros.

Otro caso de sexo en público en España

En el año 2022, la Policía Municipal de Zamora estudiaba denunciar a dos ancianos por practicar sexo oral en un parque público a plena luz del día. Los protagonistas de esta noticia superan los 70 años, y fueron los vecinos de la localidad quienes llamaron a la Policía Municipal, ya que era un espacio rodeado de menores y vieron que no era el lugar adecuado para practicar dicho acto sexual. Los agentes no tardaron en llegar hasta el lugar de los hechos, interrumpiendo a la pareja.

Tal y como consta en el artículo 158 del Código Penal, practicar sexo oral en la vía pública a plena luz del día está considerado un delito de escándalo público y exhibicionismo.

