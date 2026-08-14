Málaga refuerza la prevención ante la sumisión química con 3.000 pulseras durante la Feria

La Feria de Málaga contará este año con una nueva herramienta para combatir uno de los riesgos que pueden aparecer en los espacios de ocio: la sumisión química. Un total de 3.000 pulseras detectoras serán distribuidas gratuitamente en los Puntos Violeta del recinto ferial con la intención de facilitar una detección temprana de determinadas sustancias y, sobre todo, acelerar la respuesta ante una posible agresión. La iniciativa parte del Colegio de Médicos de Málaga, en colaboración con el Ayuntamiento y la Fundación Unicaja.

Se trata de un proyecto piloto que combina prevención, información y asistencia. Y es que la medida cobra especial relevancia ante la preocupación existente por la violencia machista y por la incidencia de estos episodios entre las mujeres jóvenes. El funcionamiento del dispositivo es sencillo. La persona que quiera comprobar su bebida debe depositar una pequeña cantidad de la misma sobre los dos sensores circulares incorporados a la pulsera.

Después de unos tres segundos, un cambio de color en alguno de ellos puede indicar la presencia de sustancias compatibles con una posible sumisión química. Uno de los sensores está diseñado para detectar GHB, mientras que el otro permite identificar sustancias como ketamina, escopolamina, MDMA y otras drogas.

Cada pulsera puede utilizarse hasta cinco veces, siempre que ninguna prueba haya dado positivo y el dispositivo no haya entrado en contacto con agua, jabón u otros líquidos que puedan alterar los sensores. También incorpora un código QR que permite consultar las instrucciones y conocer los pasos que deben seguirse ante un resultado sospechoso.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, ha insistido en que "la pulsera debe entenderse como una herramienta de alerta y prevención, no como una prueba médica definitiva. Un resultado positivo debe dar paso a la actuación de los servicios sanitarios y, si procede, policiales".

La rapidez resulta fundamental

Patricia Alemán, médica de Urgencias y especialista en salud y género, ha advertido de que "algunas de estas sustancias desaparecen rápidamente del organismo". Por ello, ante síntomas como mareos, somnolencia, confusión, dificultad para hablar o una sensación repentina de pérdida de control, recomienda acudir cuanto antes a un centro sanitario.

Los datos disponibles reflejan la dimensión del problema

Según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en 2023 se contabilizaron en la provincia de Málaga 97 agresiones con sospecha de sumisión química. Además, Málaga cuenta con 5.074 mujeres con casos activos en el sistema VioGen, de las que 1.257 tienen menos de 30 años.

Los Puntos Violeta del Centro y del Real Cortijo de Torres desempeñarán así un papel fundamental durante la Feria. Allí se podrán recoger las pulseras, obtener información y asistencia ante situaciones de riesgo. El Ayuntamiento también habilitará recursos itinerantes para facilitar la atención. Los impulsores de la campaña recalcan que estas medidas no pretenden trasladar la responsabilidad a las posibles víctimas. La responsabilidad, subrayan, corresponde exclusivamente a quien manipula una bebida o se aprovecha de la vulnerabilidad de otra persona. El objetivo de la iniciativa es que, ante una situación de peligro, la detección y la atención lleguen lo antes posible.