La temperatura del mar Mediterráneo en Valencia alcanza el pico anual más elevado: "Es un caldo"

​Llegado el ecuador del mes de agosto, el mar Mediterráneo se encuentra en plena "ebullición". La temperatura del agua ha ascendido significativamente tanto en la Comunitat Valenciana como en las Islas Baleares. De hecho, la red de boyas marinas de la costa española está detectando temperaturas de récord en diversos puntos del litoral.

Esta semana, la boya de Valencia ha registrado el pico más elevado de todo el verano. Al alcanzar los 29,34 °C, la situación ha generado la reacción inmediata de los bañistas, quienes no dudan en comparar la playa de la Malvarrosa con "un caldo".

La boya valenciana se ubica exactamente a 30 kilómetros, lo que equivale a 16 millas náuticas, al este del Puerto de Valencia. Esta estación de medición en profundidad ha recogido a lo largo de esta semana los picos de temperatura más altos en lo que va de periodo estival.

El miércoles 13 de agosto el mar alcanzó una cifra máxima de 29,34 °C, y la situación mantuvo su continuidad al día siguiente, el jueves 14 de agosto, cuando se anotaron 29,27 °C. Se trata de la marca más alta acumulada en todo el año 2026, la cual se queda a tan solo unas décimas de los valores marcados por la boya de la Dragonera, en las Islas Baleares, que para las mismas fechas anotó 30,98 °C y 30,86 °C, respectivamente. ​

Con este ambiente térmico registrado en profundidad, el mercurio se dispara paralelamente en la misma zona de baño. En la propia orilla de la playa de la Malvarrosa, en su punto más próximo a las instalaciones del Puerto, el termómetro del equipo de Antena 3 Noticias ha llegado a mostrar casi 34 °C.

Se trata de una cifra extrema que disipa cualquier expectativa de refrescarse al entrar en el agua. Así lo han trasladado los propios bañistas que disfrutaban de la jornada, entre los cuales algunos turistas se han visto sorprendidos por las condiciones del mar: "Venimos de Madrid y no nos podemos quejar, pero jamás he visto el agua como este año". ​ Otros señalan a Antena 3 Noticias que "está muy caliente" o directamente "ardiendo".

Las comparaciones por parte de los usuarios de la playa no se han hecho esperar, calificando el estado del agua como "una sopa", "un puchero" e incluso "un cocido". "Hace tanto calor y el agua está tan caliente que no refresca", afirma categóricamente un hombre mientras recorre caminando la playa de punta a punta.