Detenido el presunto responsable de la muerte de un joven en Playa de San Juan, Alicante, tras una pelea nocturna

Un joven de 27 años ha muerto en la tarde de este jueves en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante tras ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un traumatismo craneoencefálico que tuvo lugar durante la madrugada en el transcurso de una pelea en la parada del TRAM del Campo de Golf, en Playa de San Juan, según ha avanzado 'Información'.

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años por su supuesta implicación en los hechos y que está a la espera de pasar a disposición judicial, según han confirmado fuentes policiales a la agencia Europa Press.

Según la información publicada, el presunto agresor y la víctima tuvieron un conflicto verbal que resultó en una pelea en la que el joven de 22 años le habría dado supuestamente una patada en la cabeza al otro, que se golpeó en consecuencia contra las vías.

Tras lo sucedido, el Centro de Coordinación e Información de Urgencias (CICU) de Alicante recibió un aviso para atender al joven en dicha parada del TRAM, en las inmediaciones de la zona de ocio, a las 05:37 horas de este jueves, hasta donde acudieron una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y otra de soporte vital básico (SVB), según ha indicado el CICU.

Durante la asistencia, el joven entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que el equipo del SAMU se vio obligado a realizar técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que logró recuperarlo, según ha detallado el CICU en un comunicado. Después, fue trasladado al Hospital General Universitario Doctor Balmis.

No obstante, la víctima perdió la vida horas después, ya por la tarde.

Detenido un hombre acusado de abordar a otro con un arma blanca

Hace unas pocas horas, la Guardia Civil ha detenido en Moncofa a otro hombre de 31 años que supuestamente abordó a otro con un arma blanca para robarle el dinero tras salir de una entidad bancaria de Borriana (Castellón), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron después de que la víctima saliera de una entidad bancaria de Borriana, cuando el presunto autor habría empezado a vigilarla y seguir sus movimientos hasta encontrar el momento para abordarla.