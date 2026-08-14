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La DGT calcula 5,6 millones de desplazamientos por carretera en la operación salida de este verano

La DGT indica que esta operación salida de 2026 es la de más viajes diarios previstos por carretera al menos en las dos últimas décadas, con 1,87 millones.

Operación salida del verano a 15 de agosto de 2026.

La DGT calcula 5,6 millones de desplazamientos por carretera en la operación salida de este verano | Antena 3 Noticias

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Alejandro Lorente
Publicado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha entre las 15:00 horas de este viernes y las 23:59 de este domingo una operación especial ante la festividad del 15 de agosto, periodo en el que espera que tengan lugar 5,61 millones de desplazamientos en carretera largos y cortos, la cifra de trayectos diarios más alta desde al menos 2006.

El 15 de agosto suele ser día festivo nacional por la Asunción de la Virgen María. Al caer cada año en un día distinto de la semana, cuando la DGT realiza una operación especial no coinciden las fechas cada año y el operativo puede variar entre dos y cinco días.

La serie histórica de la DGT indica que la operación especial del 15 de agosto de 2026 es la de más viajes diarios previstos por carretera al menos en las dos últimas décadas, con 1,87 millones de desplazamientos por jornada.

La cifra más elevada pronosticada fue la de 2023 (8,55 millones de trayectos por carretera), seguida de la de 2006 (8,30 millones) y la de 2024 (8,29 millones).

Todas duraron un plazo de 5 días, mientras que la de este año es la de menos vehículos previstos en vías interurbanas desde la pandemia de covid-19 en 2020, cuando la DGT pronosticó 4,9 millones de desplazamientos en un año en que el 15 de agosto también cayó en sábado.

Medidas especiales de seguridad

Para cubrir a esta operación y garantizar la seguridad, la DGT establecerá medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico con la máxima disponibilidad de sus medios humanos: agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los ocho Centros de Gestión de Tráfico y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además de los servicios de emergencias.

Previsiones en la carretera

Por otro lado, la DGT prevé que entre las 16:00 y las 23:00 horas de este viernes haya "intensidades elevadas y retenciones en sentido salida de los grandes núcleos urbanos", al igual que en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas del litoral, segunda residencia y poblaciones en fiestas.

El sábado, día festivo por la Asunción de la Virgen, podría darse de nuevo el tráfico intenso desde las primeras horas de la mañana en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, además de los itinerarios que unen poblaciones de costa y zonas de segunda residencia, a los que se sumarán los habituales de corto recorrido de acceso a playas y por las fiestas del 15 de agosto.

El domingo la circulación será "conflictiva" por la mañana en trayectos de corto recorrido en carreteras que unen poblaciones del litoral y en los accesos a zonas de playas, según la DGT. Por la tarde, sobre todo de 18 a 23 horas, comenzará el retorno de los que finalizan sus días de descanso, con lo que podría haber problemas en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas turísticas de costa. Por lo tanto, la DGT recomienda planificar con antelación el viaje por la mejor ruta, en la medida de lo posible, evitar "las horas más conflictivas".

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