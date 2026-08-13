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Crisis de Ceuta

Margarita Robles no comparecerá en el Senado el día 18 por la crisis de Ceuta al necesitar "más tiempo" para preparar su intervención

La ministra de Defensa sí acudirá al Congreso a finales de agosto para abordar la situación de la ciudad autónoma.

Margarita Robles

Margarita Robles no comparecerá en el Senado el día 18 por la crisis de Ceuta al necesitar "más tiempo" para preparar su intervención | Europa Press

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Jaime Álvarez
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, no comparecerá finalmente en el Senado el próximo 18 de agosto para informar sobre la crisis migratoria de Ceuta, como había solicitado la Cámara Alta a petición del Partido Popular. Robles ha emplazado esa comparecencia a la vuelta del verano, ya dentro del periodo ordinario de sesiones.

Robles sí mantiene, en cambio, su comparecencia en el Congreso de los Diputados a finales de este mes para abordar el mismo asunto. La decisión llega después de varios días de crispación social por la respuesta del Gobierno a la crisis migratoria iniciada el pasado 30 de julio, cuando en torno a 80.000 personas entraron de forma masiva en la ciudad autónoma.

La ministra ha remitido una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, en la que solicita más tiempo para poder preparar una intervención “precisa y exhaustiva”. Defensa defiende que la comparecencia se celebre una vez finalizado el verano y dentro del periodo ordinario de actividad parlamentaria.

El PP había pedido su presencia en la Cámara Alta

La comparecencia de Robles en el Senado había sido solicitada por el Partido Popular para que explicara la actuación del Ministerio de Defensa durante la crisis de Ceuta, especialmente en relación con el despliegue de las Fuerzas Armadas y la cancelación de permisos a militares destinados en la ciudad.

La ministra visitó Ceuta, donde se reunió con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y con las tropas desplegadas. Durante su visita, Robles aseguró que España no dejará sola a Ceuta y defendió que “cualquier agresión” a Ceuta o Melilla es una agresión “a España en su conjunto”.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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