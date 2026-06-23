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Rescatan en el mar a un presunto agresor sexual que intentaba huir en Almería

Rescatan y detienen a un joven de 21 años que huía de la Policía tras agredir sexualmente a una mujer en Almería.

Rescatan en el mar al presunto agresor sexual que intentaba huir en Almería

Rescatan en el mar a un presunto agresor sexual que intentaba huir en Almería

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Las imágenes muestran el momento en el que varios agentes rescatan en el mar a un joven de 21 años que trataba de escapar tras presuntamente agredir sexualmente a una mujer en Almería. Minutos después de ser sacado del agua, fue detenido por la Policía Nacional.

El titular del juzgado de guardia de Almería ha decretado este martes su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, según han confirmado fuentes judiciales.

La agresión, interrumpida por un testigo

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de junio sobre las 17:30 horas en un aparcamiento de autocaravanas situado junto a la desembocadura del río Andarax. Según la investigación, el sospechoso accedió a la autocaravana donde se encontraba la víctima y presuntamente la agredió sexualmente utilizando una navaja y un palo para intimidarla.

La agresión se detuvo gracias a la intervención de un ciudadano que escuchó los gritos de la mujer. Al acercarse, observó al presunto agresor semidesnudo sobre la víctima y comenzó a tocar insistentemente el claxon de su vehículo para alertar a otras personas y forzar la huida del atacante. Acto seguido avisó a la Policía Nacional.

La víctima, gravemente herida

Cuando llegaron las primeras patrullas, los agentes encontraron a la mujer con múltiples lesiones. Presentaba heridas, cortes y golpes por todo el cuerpo y el rostro gravemente afectado, por lo que recibió asistencia sanitaria inmediata antes de ser trasladada al Hospital Materno Infantil de Almería, perteneciente al complejo hospitalario de Torrecárdenas.

Huida hacia el mar

Durante la búsqueda, uno de los policías localizó al sospechoso oculto entre la vegetación próxima al lugar de los hechos. Al verse descubierto, emprendió la huida y se introdujo en el mar pese al fuerte oleaje y al viento que afectaban a la zona.

El joven llegó a alejarse aproximadamente cien metros de la orilla antes de comenzar a mostrar claros síntomas de agotamiento. Según la Policía, empezó a tener dificultades para mantenerse a flote y llegó a hundirse parcialmente.

Cinco agentes se lanzaron al agua

Ante el riesgo de que muriera ahogado, cinco agentes se introdujeron en el mar para rescatarlo. Tras conseguir sacarlo del agua y trasladarlo hasta la orilla, fue estabilizado y evacuado a un centro sanitario para ser evaluado médicamente.

Posteriormente quedó detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual y lesiones. Los cinco policías que participaron en el rescate también tuvieron que recibir asistencia médica debido a las lesiones sufridas durante la intervención.

Prisión provisional

Tras pasar a disposición judicial en la Ciudad de la Justicia de Almería, el juez de guardia ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza mientras continúa la investigación.

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Noticias de hoy, martes 23 de junio de 2026

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