Vídeo: las impresionantes imágenes del deportista Dani Roman atraviesa el eclipse a 240 km/h en traje de alas

El eclipse total sigue dejando imágenes que van más allá de las concentraciones de personas mirando al cielo. Una de ellas tiene como protagonista al español Dani Roman, que aprovechó el momento de oscuridad para realizar un vuelo en traje de alas.

Roman surcó el cielo junto a un compañero en Alarilla, Guadalajara, coincidiendo con el instante en el que la Luna ocultó por completo el Sol. El resultado fue una fotografía en la que ambos aparecen durante el eclipse.

Un vuelo a 240 kilómetros por hora

La ejecución requería coordinar el salto con el momento de la totalidad. A esa dificultad se sumó la velocidad: durante el vuelo, Roman y su compañero alcanzaron los 240 kilómetros por hora en plena oscuridad.

La maniobra permitió unir en una misma imagen el vuelo de los dos deportistas y el eclipse total observado desde Guadalajara. Una fotografía que se suma a las escenas que ha dejado el fenómeno astronómico en España.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.