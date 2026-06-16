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El último paciente español ingresado por hantavirus recibe el alta y abandona el Gómez Ulla

Ninguno de los pasajeros que ingresaron en el Gómez Ulla, ya sea por contagio o cuarentena, se encuentra hospitalizado.

Imagen del Hospital Gómez Ulla de Madrid

Imagen del Hospital Gómez Ulla de Madrid Reuters

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Hace nueve días que doce españoles que permanecían ingresados por contacto por cuarentena por hantavirus en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla abandonaron el centro hospitalario. En su interior solo quedaba el único contagiado, pero este martes ha sido dado de alta y ya se encuentra en su domicilio.

Todos ellos ingresaron desde el 10 de mayo, pero dos semanas después el Ministerio de Sanidad comunicó que había otro positivo entre los españoles. Las autoridades confirmaron el caso tras la realización de una prueba PCR a aquellos que permanecían en cuarentena preventiva.

Sin embargo, la detección se produjo dentro del dispositivo de aislamiento y control, por lo que no se modificó la situación de riesgo para la población general ni alteró las medidas de respuesta epidemiológica puestas en marcha.

En un primer momento, el contagiado no presentaba síntomas, aunque después desarrolló febrícula. Tras su detección fue trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN), donde permaneció "ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos", según Sanidad. Ahora, con su alta no queda ningún paciente hospitalizado por este episodio.

Pero el primer español positivo en hantavirus abandonó el hospital antes que los doce españoles en cuarentena. Se trata de un hombre de 70 años que recibió el alta el pasado 4 de junio aunque permanece bajo supervisión sanitaria.

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