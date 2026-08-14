VIDEO: Un hombre destroza varios merlones de la muralla medieval de Niebla durante el incendio

El incendio de Niebla, en Huelva, lleva activo más de una semana. Hasta el momento ha calcinado más de unas 31.000 hectáreas y mantiene varios puntos activos. Sin embargo, en mitad de ello, unos vecinos grabaron a un hombre en lo alto de un monumento medieval del municipio de poco más de 4.000 habitantes.

El suceso ocurrió e pasado domingo 9 de agosto, tan solo tres días después de originarse el incendio. Según un comunicado de la Junta de Andalucía, el individuo accedió a una de las torres situadas junto a la Puerta del Socorro, integrada en el conjunto monumental de Niebla, que está declarado Bien de Interés Cultural con la tipología de Monumento

En las imágenes se observa a un hombre destruyendo con su fuerza física varios merlones de la torre, los cuales cayeron al suelo cerca de varias personas que pasaban por la zona.

Gracias al video grabado por los vecinos, y difundido en las redes sociales, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en colaboración con la Policía Local de Niebla, ha conseguido identificar al presunto autor y detenerlo.

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