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INCENDIOS FORESTALES

Tres grandes incendios mantienen en vilo a Huelva, Huesca y León

En lo que va de año, España acumula unas 226.000 hectáreas afectadas por el fuego, una cifra muy superior a la registrada durante el mismo periodo del año pasado.

Incendios en Huelva, Huesca y León

Tres incendios forestales mantienen en vilo a varias zonas de España este viernes | Antena3.com

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Los incendios forestales mantienen este viernes en alerta a diferentes puntos de España. Entre los focos que más preocupan se encuentran los de Niebla, en Huelva; Peñas de Riglos, en Huesca, y Caboalles de Abajo, en León. Los servicios de emergencia continúan trabajando durante la noche, y preparan un amplio despliegue para afrontar una jornada en la que las condiciones meteorológicas pueden complicar la evolución de las llamas.

El incendio de Niebla, el peor de Andalucía

En Huelva, el incendio de Niebla sigue siendo el más extenso. El fuego, que comenzó hace más de una semana, ha afectado ya a unas 31.000 hectáreas y mantiene varios puntos activos. Durante la madrugada han trabajado alrededor de 300 efectivos del Plan Infoca, acompañados por autobombas, maquinaria pesada y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. La situación continúa siendo especialmente delicada en el sector sureste, donde el fuego se ha aproximado a algunas zonas habitadas.

Por este motivo, 658 personas permanecen alejadas de sus viviendas de forma preventiva. Al mismo tiempo, la evolución más favorable en otras zonas ha permitido que algunos vecinos puedan regresar a sus casas.

8.000 hectáreas quemadas en Huesca

En Huesca, el incendio de Peñas de Riglos continúa avanzando por una amplia superficie y ya alcanza unas 8.000 hectáreas quemadas. La noche ha estado marcada por nuevos desalojos en localidades cercanas al frente, mientras los equipos de extinción han trabajado para proteger a la población y frenar la propagación del fuego. Uno de los principales objetivos es evitar que las llamas alcancen el entorno de San Juan de la Peña. La proximidad del incendio ha obligado además a retirar de manera preventiva restos históricos y otros bienes de valor del Monasterio Viejo, que han sido trasladados a un lugar seguro.

En León, el incendio declarado en Caboalles de Abajo, dentro del municipio de Villablino, también mantiene activada la alerta. El fuego llegó a acercarse a las viviendas y provocó medidas preventivas para proteger a los vecinos. La buena noticia es que los trabajos realizados durante las últimas horas han conseguido contener el avance de las llamas hacia las casas. Sin embargo, el viento, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, continúa siendo una amenaza y puede favorecer nuevas reproducciones.

Los tres incendios se producen en un contexto especialmente preocupante. En lo que va de año, España acumula unas 226.000 hectáreas afectadas por el fuego, una cifra muy superior a la registrada durante el mismo periodo del año pasado. Este viernes, los equipos de emergencia seguirán pendientes de la evolución de las llamas, y de unas condiciones meteorológicas que serán determinantes para avanzar en su control.

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