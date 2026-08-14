En Colombia no se pierde la esperanza: los rescatistas esperan un milagro entre los escombros tras el terremoto

Ya han pasado las 72 horas claves para encontrar supervivientes entre los escombros. Cada vez es más complicado y las probabilidades de encontrar gente con vida se ha reducido al mínimo. Aún así, los rescatistas mantienen la esperanza. No pierden la fe en rescatar más supervivientes. El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, es uno de los que mantiene la esperanza y sigue haciendo lo que está en su mano a la espera de que ocurra un milagro. Ha anunciado un plan para la reconstrucción del país: “Convoqué a las empresas más importantes de la construcción en Colombia”.

Muchos lo han perdido todo

Son muchos los colombianos que no han perdido todo, a muchos la vida les ha cambiado por completo. Poco a poco se van conociendo las historias de los supervivientes. Los testimonios son aterradores: “Estaba con mi mama de 83 años y mis hijos en la cocina cuando cayó el primer pedazo de pared e intentamos salir como a los 30 segundos”. Ahora su casa ha quedado en ruinas. Están sin luz, sin paredes, con el techo a punto de derrumbarse y ver como recogen escombros les recuerda al momento de la tragedia: “Cada vez que vienen a mover escombros es como remover el momento, es triste”.

Un español entre los fallecidos

El Ministerio de Exteriores ha confirmado, en las últimas horas, el primer fallecido español en el terremoto de Colombia. Se trata de un ciudadano con doble nacionalidad. 12 españoles continúan sin localizar. En total son 379 los desaparecidos y hay al menos 281 fallecidos, según las autoridades. El Gobierno de Colombia ha emitido un nuevo informe en el que habla de casi 11.000 viviendas destruidas y más de 120 edificios colapsados.

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