Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Terremoto Colombia

En Colombia no se pierde la esperanza: los rescatistas esperan un milagro entre los escombros tras el terremoto

El tiempo se agota en Colombia y cada vez hay menos posibilidades de encontrar a gente con vida entre los escombros. Los equipos de rescate, eso sí, no pierden la esperanza en poder encontrar supervivientes, como ya ocurriera en otros terremotos, como el de Venezuela.

col

En Colombia no se pierde la esperanza | A3N

Publicidad

Daniel Herrero
Publicado:

Ya han pasado las 72 horas claves para encontrar supervivientes entre los escombros. Cada vez es más complicado y las probabilidades de encontrar gente con vida se ha reducido al mínimo. Aún así, los rescatistas mantienen la esperanza. No pierden la fe en rescatar más supervivientes. El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, es uno de los que mantiene la esperanza y sigue haciendo lo que está en su mano a la espera de que ocurra un milagro. Ha anunciado un plan para la reconstrucción del país: “Convoqué a las empresas más importantes de la construcción en Colombia”.

Muchos lo han perdido todo

Son muchos los colombianos que no han perdido todo, a muchos la vida les ha cambiado por completo. Poco a poco se van conociendo las historias de los supervivientes. Los testimonios son aterradores: “Estaba con mi mama de 83 años y mis hijos en la cocina cuando cayó el primer pedazo de pared e intentamos salir como a los 30 segundos”. Ahora su casa ha quedado en ruinas. Están sin luz, sin paredes, con el techo a punto de derrumbarse y ver como recogen escombros les recuerda al momento de la tragedia: “Cada vez que vienen a mover escombros es como remover el momento, es triste”.

Un español entre los fallecidos

El Ministerio de Exteriores ha confirmado, en las últimas horas, el primer fallecido español en el terremoto de Colombia. Se trata de un ciudadano con doble nacionalidad. 12 españoles continúan sin localizar. En total son 379 los desaparecidos y hay al menos 281 fallecidos, según las autoridades. El Gobierno de Colombia ha emitido un nuevo informe en el que habla de casi 11.000 viviendas destruidas y más de 120 edificios colapsados.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

EEUU podrá realizar operaciones militares en Colombia contra el "narcoterrorismo"

Pete Hegseth y Donald Trump

Publicidad

Mundo

col

En Colombia no se pierde la esperanza: los rescatistas esperan un milagro entre los escombros tras el terremoto

Rayo al lado de un policía

Vídeo: el momento exacto en el que un rayo pasa a centímetros de un policía

Terremoto Colombia

Colombia supera las 72 horas del terremoto: 281 muertos, 379 desaparecidos y 12 españoles aún sin localizar

Explosión italia
ROMA

VÍDEO: El momento de la explosión de una fábrica de municiones cerca de Roma

Parque Natural Tayrona, Colombia
COLOMBIA

Muere una turista española en un accidente náutico en Colombia

Rescates Colombia
COLOMBIA

Desesperación entre los familiares de los desaparecidos en Colombia: "Se están pudriendo los cuerpos"

En las puertas de las morgues se agolpan miles de personas reclamando los cuerpos de sus familiares. La falta de recursos preocupa por la rápida descomposición de los cuerpos.

Un tren de pasajeros desacarrilado en el sur de Inglaterra
Inglaterra

Al menos 11 heridos, dos de ellos graves, por el descarrilamiento de un tren de pasajeros en Inglaterra

El convoy se componía de ocho vagones, y fueron los tres vagones del final los que desacarrilaron.

Ambulancias, imagen de archivo

Muere un anciano de 102 años tras ser empujado en un pub al pedir que bajasen la música

Sánchez junto a Meloni posando en una cumbre europea

Italia mantendrá los controles con España hasta descartar "completamente" los riesgos de seguridad

Viñeta de Marruecos: "Cuando el papeleo retiene a los menores"

Marruecos culpa a España de impedir que regresen los menores por las trabas burocráticas: "El papeleo retiene a los menores"

Publicidad