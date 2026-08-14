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Investigan posibles disparos de perdigones contra Toñi, la orca más longeva del Estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz

Transición Ecológica abre actuaciones tras detectar marcas en la aleta dorsal del ejemplar más longevo de la población del Estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz.

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado una investigación después de que la orca Toñi haya sido avistada esta semana con marcas compatibles con posibles disparos de perdigones en su aleta dorsal. Se trata del ejemplar más longevo de la población de orcas del Estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz.

El Ministerio tuvo conocimiento de lo ocurrido el martes por la tarde a través de la entidad conservacionista WeWhale, que trabaja en la zona con autorización administrativa. Un día después se abrieron las actuaciones previas para tratar de esclarecer qué ha ocurrido y determinar, en su caso, quiénes pueden ser los responsables.

La investigación está en manos de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Si las pesquisas permiten acreditar los hechos e identificar a los posibles autores, podría abrirse un expediente sancionador.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se ha pronunciado sobre el caso: "La orca más longeva del Estrecho de Gibraltar ha aparecido esta semana con marcas compatibles con disparos de perdigones. Es una especie vulnerable y cualquier daño contra ella es un delito grave".

Una población catalogada como vulnerable

Las orcas que habitan en el Estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz están incluidas como especie vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. La legislación prohíbe cualquier actuación dirigida a matar, capturar, perseguir o molestar a estos animales.

La normativa también establece restricciones para las embarcaciones cuando se encuentran con cetáceos. Entre otras medidas, está prohibido acercarse a menos de 500 metros, establecer contacto físico con ellos, alimentarlos, bloquear su trayectoria o separar a los integrantes de un grupo.

Además, la población cuenta con un plan de conservación que restringe los avistamientos de orcas entre el 1 de marzo y el 31 de agosto en el área de la Ensenada de Barbate, Conil y Banco Majuán. El incumplimiento de la normativa puede conllevar sanciones de hasta dos millones de euros y responsabilidad penal.

Interacciones con embarcaciones desde 2020

Desde el verano de 2020 se vienen registrando interacciones entre estas orcas y embarcaciones en aguas atlánticas de la Península Ibérica. Ante estos episodios, el Gobierno mantiene una serie de recomendaciones para reducir los riesgos tanto para las personas como para los cetáceos.

Los navegantes que observen orcas o se vean implicados en una interacción deben comunicarlo al Centro de Coordinación de Salvamento más próximo. También se recomienda fotografiar a los ejemplares, siempre que pueda hacerse sin poner en peligro a los tripulantes ni a los animales, para facilitar su identificación y seguimiento.

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