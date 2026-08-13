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Al menos 11 heridos, dos de ellos graves, por el descarrilamiento de un tren de pasajeros en Inglaterra

El convoy se componía de ocho vagones, y fueron los tres vagones del final los que desacarrilaron.

Un tren de pasajeros desacarrilado en el sur de Inglaterra

Un tren de pasajeros desacarrilado en el sur de Inglaterra Eddie Mitchell

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Este miércoles ha descarrilado un tren con pasajeros al sur de Inglaterra dejando al menos 11 personas heridas, así como tres de los ocho vagones del tren volcados. Según el servicio local de ambulancias, alrededor de 150 personas viajaban a bordo del tren y dos pasajeros sufrieron heridas graves.

El incidente ha tenido lugar a las 15:54, cerca de la estación de tren de Lewes. Una imagen área, en helicóptero, transmitida por la BBC muestra tres vagones volcados en mitad del campo, y en otra al personal de emergencias encaramados en la parte de arriba.

La secretaria de Transportes, Heidi Alexandez, ha confesado estar "muy preocupada" por lo sucedido. Hasta el lugar se han desplazado equipos de paramédicos así como policías. Por su parte, el diputado por Lewes, James MacCleary, ha publicado en Facebook, estar en conocimiento de "informes muy preocupantes" sobre lo ocurrido, describiendo el descarrilamiento como "un incidente muy grave y en desarrollo". Asimismo pide que si alguna persona necesita ayuda urgente, que contacte con los servicios de emergencia.

Líneas afectadas

El tren descarrilado pertenece a la compañía Southern Rail, que cubría el trayecto entre Haywards Heath. Es parte de la ruta Brigthton-Londres y el accidente ha provocado que varias líneas han quedado cortadas, mientras que el resto sufren retrasos.

Según National Rail, los pasajeros que viajen desde y hacia Londres a Brighton podrán utilizar los siguientes servicios sin coste adicional, además anunció que los viajeros podían tomar los servicios de Southern entre Brighton y London Victoria, los servicios de Thameslink entre Brighton y London Victoria y los servicios de Gatwick Express entre Brighton y London Victoria. Y se prevé que la interrupción dure al menos hasta las 22:00 horas de esta noche.

La secretaria general del Sindicato de Transportes, Maryam Eslamdoust, asumió que "hay muchos pasajeros involucrados", por lo que la máxima prioridad debe ser ahora su auxilio. Al menos 40 pasajeros quedaron atrapados en los vagones volcados en un primer momento, antes de poder ser evacuados, según el diario 'The Sun'.

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