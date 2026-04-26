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Estalla un coche bomba frente a una comisaria en Irlanda del Norte

Las autoridades investigan el suceso, que no ha dejado víctimas, como un atentado fallido con posible motivación política.

Investigadores forenses inspeccionan el lugar donde estall&oacute; el coche

Investigadores forenses inspeccionan el lugar donde estalló el cocheAP

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Iman Benataya
Publicado:

Un coche bomba ha estallado esta madrugada frente a una comisaría situada en la localidad de Dunmurry, en las afueras de Belfast, en Irlanda del Norte. El incidente no ha causado víctimas y, por el momento, se desconoce al autor de lo que parece ser un atentado fallido.

Según la portavoz de la Junta policial de Irlanda del Norte, el explosivo utilizado tenía como objetivo "matar a policías y causar el máximo daño". Por su lado, la ministra principal para Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, dijo que los autores de la explosión "no tienen visión, ni apoyo, ni nada que ofrecer a nuestra sociedad", pero no dio pistas sobre la autoría ni apuntó a ningún grupo en concreto.

Un posible ataque de los disitentes republicanos

Sin embargo, sectores unionistas probritánicos han apuntado a posibles disidentes republicanos. El líder del principal partido unionista, Gavin Robinson, ha advertido de que, si se confirma esta hipótesis, se trataría de un intento de intimidar a la población y a las fuerzas de seguridad, y ha reclamado que se actúe con "todo el peso de la ley". Este suceso recuerda precisamente a otro ocurrido el pasado mes de marzo, cuando un grupo de disidentes republicanos obligó al chófer de una camioneta a transportar un artefacto explosivo y dejar el vehículo aparcado frente a una comisaría de la misma región, aunque en aquel caso no llegó a detonar.

Desde los llamados Acuerdos de Viernes Santo en 1998, la actividad violenta del IRA (Ejército Republicano Irlandés) ha disminuido de forma notable. Sin embargo, han surgido distintas disidencias en su seno que con cierta periodicidad perpetran atentados que, hasta ahora, no han logrado desestabilizar el proceso de paz.

La policía declara una alerta de seguridad

A raíz del incidente, la policía de Irlanda del Norte ha declarado una alerta de seguridad en la localidad de Dunmurry, y se han evacuado viviendas en las inmediaciones. También se aconseja a la población que evite la zona.

"Es agobiante y perturbador despertarse con la noticia de que anoche explotó un coche bomba delante de la comisaría de Dunmurry", dijo Sorcha Eastwood, diputada del Parlamento británico que representa a Lagan Valley, al suroeste de Belfast.

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