Una prótesis personalizada única salva la pierna de un joven con sarcoma

El Hospital Gregorio Marañón ha logrado salvar la pierna de Pierre, un paciente de 38 años con sarcoma. Todo gracias a una prótesis de tibia diseñada y fabricada a medida en el propio centro. El implante, desarrollado junto a la Universidad Politécnica de Madrid, utiliza un nuevo metamaterial de titanio capaz de reproducir el mecanismo de un hueso.

Esta es la primera prótesis de metamaterial personalizada del mundo.

Una prótesis diseñada para su pierna

Pierre fue intervenido en diciembre de 2023. Tras la extirpación del tumor, una infección y una importante reducción de la densidad ósea hicieron imposible colocarle un prótesis convencional.

El equipo de Gregorio Marañón diseñó entonces un implante completamente personalizado a partir de las imágenes radiológicas del paciente. Mediante un gemelo digital de su pierna, los especialistas calcularon cómo debía comportarse la estructura interna de la prótesis ante las cargas del día a día. Diseñaron así unas barras de escala milimétrica, que se fabricó en una aleación de titanio mediante impresión 3D.

Más ligera y con capacidad de integrarse con el hueso

La prótesis pesa unos 300 gramos, frente a casi un kilo de los implantes convencionales, pero soporta más de 500 kilos de resistencia. Además, su estructura porosa se rellenó con hueso esponjoso del Banco de Huesos del propio hospital

El objetivo era que no sustituyera por completo al hueso, si no que compartiera con él el esfuerzo.

Ahora, el paciente está volviendo a apoyar la pierna y recuperando la movilidad de su rodilla. No presenta complicaciones y con rehabilitación, ya está recuperando su capacidad para caminar. Con el objetivo de dejar por fin, las muletas atrás, después de años condicionado por ellas. "Por fin se ve el final del camino", afirma.