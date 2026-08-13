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Muere una mujer en un embalse de Asturias tras darse un baño después de ver el eclipse solar total

La pareja de la víctima asegura que la mujer decidió sumergirse por completo, pero no volvió a ascender hacia la superficie.

Rescate del cuerpo de la mujer en la zona en la que se encontraba la mujer en Oviedo.

Rescate del cuerpo de la mujer en la zona en la que se encontraba la mujer en Oviedo. Europa Press y SEPA

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Alejandro Lorente
Publicado:

La Guardia Civil ha encontrado y recuperado el cuerpo sin vida de una mujer de 52 años, vecina de Trubia, en Oviedo, tras haber desaparecido desde la noche de este miércoles en el embalse asturiano de Valdemurio, en el que decidió darse un baño después de apreciar el eclipse solar.

La mujer y su pareja habían pasado la tarde en la zona del embalse de Valdemurio, ubicado en el concejo de Quirós. Tras haber disfrutado del eclipse decidieron dar un paseo y ella, darse un baño en el pantano.

Según la versión de la pareja de la víctima, cuando se encontraban en el embarcadero del pantano, la mujer se metió en el agua, se sumergió por completo y al no verla salir, él se lanzó al agua también, pero no fue capaz de encontrarla.

Según ha explicado la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), el operativo de búsqueda se activó a las 22:15 horas del miércoles y el cuerpo fue recuperado por el Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) poco antes de las dos de la madrugada de este jueves.

En medio de aguas sin corrientes y con poca visibilidad del fondo, los buzos localizaron el cadáver a una profundidad de entre siete y diez metros, no muy lejos de la zona donde se la pudo ver por última vez.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Intervención psicosocial de Cruz Roja atendió en el lugar a la persona que acompañaba a la mujer que también fue ayudada por el médico del Grupo de Rescate.

Según ha informado la Guardia Civil, la víctima mortal es una vecina de Trubia. Fue a las 2:10 horas de este jueves cuando se procedió al levantamiento del cadáver.

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