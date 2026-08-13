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SEVILLA

Una mujer esparce sus heces en la consulta de un Centro de Salud de Sevilla

Acudió a una consulta de atención inmediata sin mostrar signos clínicos de emergencia, exigiendo estudios y pruebas y, tras la negativa, abrió un bote lleno de excrementos y lo esparció por la mesa.

Centro de Salud

Centro de Salud Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Un médico ha sufrido una agresión de una paciente en el Centro de Salud Amante Laffon del barrio de Triana, tras esparcir sus heces sobre la mesa de la consulta, según ha detallado el Sindicato Médico de Sevilla.

La usuaria ha instado una consulta de atención inmediata sin mostrar signos clínicos de emergencia, exigiendo una serie de estudios y pruebas, entre ellas una extracción de heces que no había aportado en su momento para una analítica. El médico agredido ha valorado que la paciente no presentaba un cuadro de urgencia y que dichas pruebas no podían realizarse de manera "inmediata", por lo que le ha indicado que fuera valorada por su médico de referencia en una consulta ordinaria.

Esparce sus heces por la consulta

Acto seguido, la usuaria ha abierto el bote que contenía las heces para la prueba y ha empezado a esparcirlas en la mesa de trabajo de la consulta, interrumpiendo la dinámica del centro y requiriendo labores de limpieza y desinfección.

El médico va a proceder a denunciar el suceso por las vías oficiales, a la vez que el SMA ha comenzado el protocolo (P13) para alertar sobre los riesgos biológicos que conlleva el esparcimiento de heces en la consulta.

"Reclamamos tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia en los centros sanitarios y pedimos, una vez más, al Servicio Andaluz de Salud que tome medidas reales y eficaces para proteger a sus profesionales sanitarios", ha exigido el sindicato.

Sevilla, la provincia con más agresiones a sanitarios

Este 2025 se ha registrado un 26.34% más de denuncias respecto al año anterior, según un informe publicado por la Policía Nacional. No obstante, desde el cuerpo subrayan que el incremento de denuncias no implica necesariamente un aumento de las agresiones, sino una mayor concienciación del colectivo sanitario y una apuesta decidida por la "tolerancia 0" frente a cualquier tipo de violencia ejercida por pacientes o acompañantes.

Los delitos más frecuentes en 2025 fueron los atentados a funcionario público, las amenazas, las lesiones y las coacciones, ejercidos tanto mediante la violencia física como la intimidación o violencia psíquica.

Las provincias con mayor número de denuncias en demarcación de Policía Nacional fueron Sevilla, Málaga y Cádiz. Por meses, junio registró el mayor volumen de denuncias.

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