Las PCR de los casos sospechosos de hantavirus en Alicante y Barcelona dan negativo: así evoluciona la alerta sanitaria

Fuentes del Ministerio de Sanidad han informado de que los casos sospechosos de hantavirus de Alicante y Barcelona han dado negativo en la PCR. Los ingresados llevan una semana en cuarentena hospitalaria y continúan asintomáticos, por lo que podrán recibir visitas de sus familiares, quienes tendrán que seguir las medidas de precaución establecidas en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

Si la evolución continúa siendo favorable, no existe ninguna contraindicación y una nueva PCR vuelve a resultar negativa, el sábado 23 de mayo ambas personas podrán continuar la cuarentena en sus domicilios. Esto será posible al cumplirse ya 28 días desde la fecha de exposición, el pasado 25 de abril.

Esta semana, la Ponencia de Alertas determinará las medidas y condiciones específicas en las que deberán cumplir la cuarentena domiciliaria.

Afectados en el Gómez Ulla

Según fuentes del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, este lunes, 18 de mayo, se cumple una semana de la realización de la primera PCR a las personas que continúan en seguimiento y, siguiendo el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, se les realizará una segunda prueba.

Si el resultado vuelve a ser negativo, los pacientes podrán empezar a salir de sus habitaciones y acceder a las zonas comunes de la planta donde se encuentran. También podrán recibir visitas de sus familiares, cumpliendo con las medidas de protección y prevención establecidas por las autoridades sanitarias.

De los 14 españoles que fueron ingresados en el hospital, uno de ellos, de 70 años, dio positivo en hantavirus. Mónica García, ministra de Sanidad, informó este viernes de que el paciente evoluciona de manera favorable y su estado es "casi asintomático". Los otros 13 que están en cuarentena continúan asintomáticos.

Nuevo afectado por el hantavirus

Un pasajero canadiense del crucero MV Hondius ha sido hospitalizado en la localidad de Victoria, en el oeste de Canadá, tras desarrollar síntomas leves compatibles con hantavirus, como fiebre y dolor de cabeza. El paciente se encuentra estable y permanece en aislamiento, mientras las autoridades sanitarias canadienses supervisan su evolución y continúan con el seguimiento del resto de posibles contactos.

Según las informaciones difundidas por las autoridades, otros tres pasajeros canadienses que viajaban en el mismo grupo también han sido ingresados como medida de precaución, mientras que un cuarto permanece en cuarentena domiciliaria.

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