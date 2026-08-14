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Incendio forestal en Collserola, cerca de Barcelona: la Generalitat activa el nivel 3 del Plan Alfa en la comarca del Barcelonès

El ayuntamiento ha pedido "máxima precaución" a la ciudadanía

Incendio forestal en Collserola

Incendio forestal en Collserola

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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En la montaña de Sant Pere Màrtir, en el parque de Collserola, justo en el límite entre Barcelona y Esplugues de Llobregat se ha producido un incendio forestal, que continúa activo. Emergencias ha recibido el aviso a las 15:35 horas, desplegando los medios necesarios para sofocar el fuego, y desde entonces trabajan en la zona alrededor de 20 dotaciones terrestres y dos medios aéreos, un helicóptero bombardero y otro de MAER.

Los Bomberos de la Generalitat están dando soporte a los Bomberos de Barcelona con 10 dotaciones terrestres adicionales en esta intervención, según ha informado el cuerpo en sus redes sociales.

La Generalitat ha activado la comarca del Barcelonès en nivel 3 del Plan Alfa, que significa riesgo muy alto de incendio forestal. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha activado el Plan de Actuación Municipal por Riesgo de Incendios Forestales en fase de alerta.

Como medida preventiva, los siete parques de Bomberos de la ciudad están en alerta y se han reservado recursos específicos para Collserola. El Servicio de Protección Civil, Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento mantiene desplegados los equipos de refuerzo de la campaña de verano para las casi 1.800 hectáreas del parque que están dentro del término municipal.

El consistorio ha pedido "máxima precaución" a la ciudadanía, recordando que desde el 15 de marzo está prohibido hacer cualquier actividad que pueda generar chispas a menos de 500 metros de masa forestal. Esto incluye trabajos que puedan producir chispas o calor, quemas de residuos y barbacoas en zonas próximas al bosque.

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