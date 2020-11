Perfil de Joe Biden, candidato a la presidencia en las elecciones de Estados Unidos

Nacido en Pensilvania en 1942, Joe Biden alcanzaría la presidencia de Estados Unidos a los 78 años si gana las elecciones del próximo 3 de noviembre. Su dilatada carrera política es uno de los pilares en los que apoya su candidatura. En 2009 se convirtió en el 47º vicepresidente de Estados Unidos, cargo que mantuvo durante los dos mandatos presidenciales de Barack Obama.

Su perfil negociador y tranquilo, explotado durante toda la campaña presidencial, le ha valido el sobrenombre por parte de su rival, Donald Trump, de 'Sleepy Joe'. Una adjetivo que parece no molestar a Joe Biden, porque es precisamente ese discurso moderado el que podría ayudarle a aglutinar el voto indeciso de los estados clave, sin dejar de movilizar a las bases del partido demócrata. “Tenemos que vencer a Trump, pero no podemos ser como él” dice, y actúa en consecuencia.

De llegar al Despacho Oval, Joe Biden ha prometido centrar su política en varios aspectos fundamentales para Estados Unidos. Las relaciones exteriores del país, el aumento del salario mínimo de los estadounidenses o el cambio climático son algunos sellos de identidad más destacados de su programa. El actual contexto de pandemia mundial también ha marcado la campaña del candidato demócrata, que anuncia un programa de rastreo nacional, test gratuitos y una mejora del sistema de salud.

Programa electora de Joe Biden en EEUU

La política de Joe Biden también estará marcada por un plan de migración para revertir las medidas acometidas por Donald Trump, retomando, por ejemplo, el programa para migrantes indocumentados y el DACA, que protege a los menores llegados de otros países, aprobado durante su vicepresidencia en 2017.

De la mano de Joe Biden, llegaría a la Casa Blanca la vicepresidenta Kamala Harris. Un nombramiento que, en parte, se asumió como un guiño a la comunidad afroamericana, en un momento en el que la 'mano dura' de Donald Trump contra las protestas callejeras por los abusos policiales es otro de los puntos diferenciales de los dos candidatos.

Harris se convertiría en la primera mujer afroamericana en ocupar la vicepresidencia de la Casa Blanca. Una estela que ya marcó la vida política de Joe Biden, hace once años, trabajando para el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos.

Joe Biden cuenta con dos días para convencer al electorado de que la edad no es un problema, los extremos no son el camino y de que la experiencia pesa más. Una idea que los sondeos reflejan que ya ha calado, aunque no tanto como le gustaría al candidato demócrata, que sigue estando por encima en las encuestas pero con la distancia con el candidato republicano cada vez más corta, igual que el plazo para elegir al próximo presidente de Estados Unidos.