Ni Putin se libra: Trump amenaza con sanciones "a gran escala" contra Rusia para forzar la paz definitiva en Ucrania

Donald Trump tiene para todo y para todos, porque no hay quien se escape de la diana dialéctica del presidente de Estados Unidos. El republicano dispara sus intimidaciones a diestro y siniestro sin importarle si hoy ve blanco lo que ayer le parecía negro -ya lo demostró cuando él mismo se sorprendió de haber llamado dictador a Zelenski-. Pues ahora su objetivo no ha sido otro que el que hasta hace dos días era su gran compañero: Vladimir Putin. Y si primero fue el presidente ucraniano el que sufrió incluso en primera persona las presiones de Trump, el ruso ha pasado a formar parte sufriente del juego 'trumpista'. Una amenaza de sanciones "a gran escala" contra Rusia con la que quiere forzar al Kremlin a negociar directamente con Ucrania para un alto el fuego y una paz definitiva.

"Como Rusia está machacando por completo a Ucrania en el campo de batalla..."

"A tenor del hecho de que Rusia está machacando por completo a Ucrania en el campo de batalla, estoy considerando a fondo la imposición de sanciones bancarias, sanciones y aranceles contra Rusia hasta que sea declarado un alto el fuego y un acuerdo definitivo de paz", ha hecho saber Trump en su plataforma TruthSocial.

A lo que añade, esgrimiendo esa ley del más fuerte que tanto le gusta, un mensaje en claro imperativo: "A Rusia y a Ucrania: sentaos ahora a la mesa de negociaciones antes de que sea demasiado tarde", les ha advertido Trump. Un "demasiado tarde" en el que deja entrever que, cuando se harte del tema, el mandatario estadounidense tomará él mismo cartas en el asunto. Unas "cartas" que ya le mencionó a Zelenski durante su deplorable reprimenda pública en la Casa Blanca y que, en manos de Trump y sus constantes idas y venidas, pueden convertirse en un alarmante y peligroso repóker. Porque este perro, además de ladrador, sí que parece mordedor.

¿Qué medidas quiere imponer contra Rusia?

El de este viernes ha sido una de las declaraciones más agresivas de Trump contra Moscú desde su reciente -y ya larga- vuelta a la presidencia. Y con ella se desmarcan de la línea de acercamiento progresivo que parecía haber trazado con los rusos, como demostró el reciente encuentro diplomático mantenido por delegaciones de alto nivel de Rusia y Estados Unidos en Riad (Arabia Saudí).

"Sentaos ahora a la mesa de negociaciones antes de que sea demasiado tarde"

De momento, Trump no ha detallado qué medidas planea imponer contra Moscú. De hecho, desde el inicio de la guerra en Ucrania, Washington ya ha aplicado sanciones masivas contra Rusia en consonancia con el resto de países de la OTAN. Un aislamiento internacional que el republicano parecía que iba a romper al colocar a Putin en una clara posición de fuerza tras tres años de destierro impuesto desde el bloque 'occidental'.

Pero esas llamadas para reiniciar las relaciones diplomáticas entre EEUU y Rusia fueron ya en febrero, y a Trump, como a un niño pequeño que se aburre pronto de su pelota y que necesita agitar constantemente el avispero para demostrar que él está ahí y que es el más valiente, no le tiembla el pulso a la hora de amenazar al que se atreva a no hacer caso instantáneo a sus continuos antojos. Ya se ha distanciado de Europa, a China la tiene de lado, a Canadá no deja de faltarle al respeto y al resto de países americanos que están a su sur ni les pregunta a la hora de pisotearlos. Y ahora contra Putin. Solo falta ver quién se impone en esta batalla sin ética ni moral por ser el más avasallador.

