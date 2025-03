Gene Hackman murió de una enfermedad cardiaca y su mujer por un virus que le contagiaron los roedores

Los cuerpos de la pareja se encontraron en su residencia de Santa Fe, (Nuevo Méjico) en avanzado estado de descomposición y con signos de momificación. Llegar al punto de la momificación es posible según la edad, el tipo de cuerpo, los medicamentos que hayan consumido y también influye el clima del aire seco de Santa Fe, a una altitud de casi 2.200 metros.

Ahora se sabe que la mujer del actor de 65 años murió una semana antes que él, los investigadores han revelado que falleció de síndrome pulmonar por hantavirus. Es esta una enfermedad rara que se contrae por el contacto con ratas o ratones, se transmite a través de los excrementos de roedores infectados. Es posible que esos restos estuvieran esparcidos por la casa y los inhaló, además podrían haber llegado a los alimentos que consumió Arakawa.

Hackman murió de una enfermedad cardíaca, convivió con el cadáver de su mujer al menos una semana, tenía Alzheimer avanzado , por lo que es más que probable que no fuese consciente de la situación, apuntan los investigadores. Ellos afirmaron también el pasado viernes que sospechaban que no se había cometido ningún delito, ya que no había señales de traumatismos en sus cuerpos y las pruebas por monóxido de carbono dieron negativo.

El marcapasos de Hackman dejó de funcionar el 17 de febrero, nueve días antes de que los trabajadores de mantenimiento se presentaron en la casa y llamasen a la policía. Los investigadores determinaron que el actor murió el mismo día en el que se paró su marcapasos.

Gene Hackman llevaba 20 años retirado de la vida pública; "Estoy un poco cansado de Hollywood pero la actuación me encanta", declaraba a los 70 años. Participó en 80 películas y se ganó el mote de "el actor más trabajador de la industria". Era un actor con multitud de registros actorales, era capaz de pasar de un drama militar y patriótico a una comedia . Clint Eastwood dijo de él: "Hackman siempre es bueno, incluso si la película no lo es".

Cuando a Hackman le preguntaban por el secreto de su oficio afirmaba: "Lo que intento es poner lo máximo en mis personajes, tanto lo malo como lo bueno, jugar con lo que sea pertinente".

Era una estrella pero él no lo reconocía: "Si me convierto en una estrella, perderá el contacto con los tipos normales que se me da bien interpretar", decía en una de sus entrevistas.

Su modestia no ha impedido que su legado y su talento en la escena le hayan convertido en una leyenda del cine que perdurará para siempre.

