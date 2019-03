Nicolás Sarkozy: "Asumo toda la responsabilidad de esta derrota"

Nicolás Sarkozy, candidato del partido conservador Unión por un Movimiento Popular, ha explicado tras la derrota electoral que "nunca seré como aquellos que nos han combatido. Acabo de hablar con esa persona que nos ha combatido por teléfono (en referencia a Francois Hollande) y le deseo suerte. No va a ser fácil pero deseo que nuestro país, nuestra patria, francia, puede superar la situación".

El líder socialista ha explicado que "he sufrido mucho porque la función que represento no haya sido respetada". "He hablado con él (Hollande) y le he deseado buena suerte". "Deseo de todo corazón que Francia pase con éxito estas pruebas, es nuestro país, es Francia (...) tenemos que pensar exclusivamente en la felicidad de Francia, en su grandeza", añadió Sarkozy.

Además, ha afirmado que "nunca" olvidará el honor de presidir el país y admitió: "no he logrado convencer a una mayoría de franceses (...) no he logrado hacer ganar los valores que he defendido con vosotros".

"Asumo toda la responsabilidad de esta derrota", continuó el presidente, quien añadió: "he hecho todo lo posible para hacer triunfar las ideas que nos unen".

"Soy el presidente, era el jefe, y cuando hay un error es el número uno el que lo asume", afirmó Sarkozy, entre gritos de ánimo de sus simpatizantes. Y agregó, en relación con su futuro político, que se prepara para "volver a ser un francés entre los franceses", aunque no precisó si eso significa una retirada completa de la vida política, como él mismo insinuó en algún momento de la campaña electoral.